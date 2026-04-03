“Gracias, Presidente Milei, por su apoyo. ¡El presidente Trump va a hacer que el pueblo iraní sea libre y grande de nuevo!”, expresó Peter Lamelas en redes, en respuesta a un mensaje de la Oficina de Contraterrorismo estadounidense que decía: “Estados Unidos celebra el anuncio de Argentina de designar a la Guardia Revolucionaria Islámica como organización terrorista. Aplaudimos las medidas adoptadas por la Administración Milei para contrarrestar el terrorismo global”.

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Casa Rosada decidió este jueves declarar persona no grata al encargado de negocios de la Embajada de Irán en la Argentina, Mohsen Soltani Tehrani.

La expulsióndel funcionario fue anunciada esta mañana por la Cancillería que conduce Pablo Quirno en medio de una profundización de la ruptura con Teherán por la guerra impulsada por Trump.

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Thank you President Milei for your support.

President Trump is going to, Make the Iranian People Free and Great Again! https://t.co/MC8tEOaa6a — Peter Lamelas, MD, MBA (@pldocmd) April 2, 2026

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