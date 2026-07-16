Los incidentes en el Obelisco, en el marco de los festejos por la victoria de Argentina sobre Inglaterra, tuvieron lugar sobre el final. Hubo peleas entre los propios hinchas y se registraron agresiones contra los uniformados que participaban del operativo de seguridad.

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Si bien los efectivos fueron atacados con piedras y botellas, no se registraron agentes heridos.

Simpatizantes que participaban de la celebración intervinieron para separar a quienes protagonizaban las peleas y, de este modo, los disturbios pudieron ser contenidos.

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Argentina jugará el domingo la final de la Copa del Mundo 2026 ante España.

El Obelisco pintado de celeste y blanco. Vamos Argentina 🇦🇷 pic.twitter.com/5SmMQD0k4c — Jorge Macri (@jorgemacri) July 16, 2026

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