Argentina finalista de la Copa del Mundo: Los festejos en el Obelisco terminaron en incidentes
Los desbordes se registraron sobre el final, ya en la madrugada de este jueves. Hubo peleas y agresiones contra la Policía.
Los incidentes en el Obelisco, en el marco de los festejos por la victoria de Argentina sobre Inglaterra, tuvieron lugar sobre el final. Hubo peleas entre los propios hinchas y se registraron agresiones contra los uniformados que participaban del operativo de seguridad.
Si bien los efectivos fueron atacados con piedras y botellas, no se registraron agentes heridos.
Simpatizantes que participaban de la celebración intervinieron para separar a quienes protagonizaban las peleas y, de este modo, los disturbios pudieron ser contenidos.
Argentina jugará el domingo la final de la Copa del Mundo 2026 ante España.
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