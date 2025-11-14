Los goles de la victoria ante Angola fueron de Lautaro Martínez y Lionel Messi, en su último compromiso amistoso del año de cara al Mundial 2026.

A partir de ahora, el conjunto de Lionel Scaloni comenzará a palpitar lo que será la próxima Copa del Mundo y la defensa del título obtenido en 2022.

El equipo argentino no tuvo un arranque fácil en Luanda, capital angoleña, ya que el local tuvo algunas aproximaciones y le propuso un trámite incómodo en el primer tiempo. No obstante, sobre el final del capítulo inicial lograron abrir el marcador gracias al gol de Lautaro Martínez.

Finalmente, el capitán Messi, el gran ovacionado por los asistentes al estadio, cerró el partido con otro tanto sobre el cierre para consumar el triunfo.

Argentina esperará ahora otra fecha clave: 5 de diciembre. Ese día se sorteará la fase de grupos de la máxima cita de selecciones en la que intentará defender con éxito el título conseguido en Qatar 2022.

El evento se desarrollará en el Kennedy Center de Washington DC, en Estados Unidos. Tendrá a 42 de las 48 selecciones confirmadas, ya que en el inicio del próximo año se llevarán a cabo los últimos Repechajes para repartir los cuatro boletos restantes.

El sorteo definirá los 4 integrantes que habrá en cada uno de los 12 grupos: avanzarán a los 16avos de final los primeros y segundos de cada zona, además de los ocho mejores terceros.