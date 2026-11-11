El papa León XIV cerró este miércoles su visita a la Argentina con una homilía cargada de mensajes sociales y espirituales en la Basílica de Luján. Ante una multitud de fieles, reconoció las dificultades que atraviesan muchas familias, mencionó la pobreza, la falta de trabajo y las enfermedades, y convocó a los argentinos a recuperar la esperanza y construir un futuro basado en el amor y la solidaridad.

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“Hay muchas dificultades, lo sabemos, pero el Señor también inspira en nuestro pueblo fiel gestos heroicos de caridad”, expresó el Pontífice durante la celebración religiosa, en uno de los pasajes centrales de su mensaje.

La homilía estuvo organizada alrededor de cuatro momentos que, según explicó, forman parte del recorrido de cada Eucaristía: la reconciliación, la iluminación a través de la Palabra de Dios, la comunión y el envío a la misión.

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Al comenzar, León XIV tomó como referencia una lectura del profeta Isaías, que describe cómo el desierto y la estepa florecen ante la gloria de Dios. A partir de esa imagen, trazó un paralelismo con la geografía argentina y destacó la diversidad natural del país.

“Extensas pampas y caudalosos ríos, numerosas sierras y cadenas montañosas, verdes mesetas y amplias llanuras, mares profundos, glaciares majestuosos y vastos desiertos. Toda la tierra del fin del mundo, en su esplendor y hermosura, canta la gloria del Señor”, señaló.

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En ese contexto, llamó a los fieles a no perder la esperanza: “No tengan miedo. Dios está con nosotros. Alégrense y sean fuertes con la fuerza que viene del Señor”.

También agradeció la posibilidad de recorrer el país y encontrarse con su gente. Destacó la hospitalidad, la creatividad y la espontaneidad de los argentinos, y mencionó especialmente la costumbre de compartir el pan, la música y una conversación entre mate y mate.

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Uno de los tramos más significativos de la homilía estuvo dedicado a las dificultades cotidianas que atraviesan miles de personas.

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“Muchos hermanos nuestros, o incluso nosotros mismos, nuestras familias, pueden estar viviendo actualmente momentos de calvario, sufriendo a causa de enfermedades, pobreza, falta de trabajo, discriminación o rupturas familiares, entre otros problemas”, advirtió.

Frente a esa realidad, León XIV planteó la necesidad de reconocer los errores, pedir perdón y reconciliarse tanto con la propia historia como con el presente.

“Necesitamos reconciliarnos también con nuestra historia y con nuestro presente para generar un futuro nuevo, donde sea el amor el que tenga la última palabra”, sostuvo.

El Pontífice también recurrió al episodio bíblico de los discípulos de Emaús para describir el desánimo que puede provocar una realidad adversa. “Nos sentimos cansados, defraudados, desorientados. Necesitamos una brújula, una guía. La tenemos en la Sagrada Escritura”, afirmó.

En otro pasaje, puso el foco en la importancia de construir una Iglesia abierta e inclusiva, con un lugar especial para quienes más necesitan ayuda.

“Hay lugar para todos, especialmente para los más necesitados, los pobres y los hambrientos, los migrantes, los enfermos y los presos con quienes el Señor se identifica”, expresó.

Además, llamó a transformar la fe en acciones concretas y a compartir los recursos y capacidades de cada persona para contribuir al bienestar colectivo.

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Un llamado a la esperanza y la solidaridad

León XIV reconoció que no siempre es necesario realizar grandes acciones para ayudar a los demás. En cambio, destacó los gestos cotidianos de solidaridad que sostienen a las familias y a las comunidades.

Como ejemplos, mencionó al padre que madruga para llevar el pan a su casa, a la madre que acompaña a su hijo enfermo durante las noches de hospital y al amigo que comparte su tiempo con quien lo necesita.

“No se trata de hacer grandes cosas, sino de permanecer fieles junto al Señor”, remarcó. Y agregó: “Se trata de mirar la vida con ojos de cielo y de pintar cada una de nuestras jornadas de color esperanza”.

Sobre el cierre de la celebración, convocó a los fieles a llevar ese mensaje más allá de la Basílica: “Vayan y anuncien, porque no podemos callar lo que hemos visto y oído. Vayan y evangelicen, anuncien la alegría del Evangelio con palabras y obras de bien”.

Finalmente, dejó una frase dirigida especialmente al pueblo argentino: “¡Argentina, levántate y camina! ¡Ama!”.

Para concluir, citó a San Agustín y su reflexión sobre el amor como motor de las acciones humanas: “Ama y haz lo que quieras. Si callas, calla por amor. Si gritas, grita por amor. Si corriges, corrige por amor. Si perdonas, perdona por amor”.