Argentina venció 3 a 0 a Islandia en su último amistoso antes del Mundial 2026
Con gol de Valentín Barco, Thiago Almada y Lío Messi, la albiceleste ganó en la previa del máximo encuentro futbolístico global.
La selección argentina venció 3-0 a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama en Estados Unidos en el último amistoso preparatorio de cara al Mundial 2026, que tiene su ceremonia inaugural mañana jueves.
El equipo de Lionel Scaloni cerró una buena actuación y culminó estos duelos con un saldo invicto de dos triunfos consecutivos, luego del 2-0 a Honduras en Texas.
Vale destacar que la inauguración de la cita mundialista será este jueves en la Ciudad de México. El estadio Azteca albergará a las 14.30 (horario de Argentina) el espectáculo antecede al partido entre el local y Sudáfrica, que comienza a las 16.00.
Argentina debuta el día 16.
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