La selección argentina venció 3-0 a Islandia en el estadio Jordan-Hare de Alabama en Estados Unidos en el último amistoso preparatorio de cara al Mundial 2026, que tiene su ceremonia inaugural mañana jueves.

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El equipo de Lionel Scaloni cerró una buena actuación y culminó estos duelos con un saldo invicto de dos triunfos consecutivos, luego del 2-0 a Honduras en Texas.

Vale destacar que la inauguración de la cita mundialista será este jueves en la Ciudad de México. El estadio Azteca albergará a las 14.30 (horario de Argentina) el espectáculo antecede al partido entre el local y Sudáfrica, que comienza a las 16.00.

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Argentina debuta el día 16.

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