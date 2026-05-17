Belgrano de Córdoba escribió una noche histórica en La Paternal. El equipo dirigido por Ricardo Zielinski eliminó a Argentinos Juniors por penales y se metió en la final del Torneo Apertura, donde enfrentará a River Plate.

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El “Bicho” arrancó mucho mejor y golpeó rápido. A los 7 minutos, Facundo Jainikoski coronó una gran jugada colectiva para poner el 1-0 y desatar la ilusión del equipo de Nicolás Diez. Argentinos dominó buena parte del partido, pero no logró ampliar la ventaja y dejó con vida al Pirata.

¡GOL AGÓNICO DE UVITA FERNÁNDEZ PARA PONER EL 1-1 DE BELGRANO VS. ARGENTINOS Y MANDAR LA SEMI AL ALARGUE!



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En el complemento, Belgrano mejoró, empujó con más corazón que fútbol y encontró el empate en el quinto minuto adicionado gracias a Nicolás Fernández. El gol cambió el ánimo del encuentro y llevó la semifinal al tiempo suplementario.

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En los 30 minutos extra persistió la igualdad y todo se definió desde el punto del penal. Allí, Belgrano volvió a estar contra las cuerdas: llegó a quedar dos goles abajo en la tanda, pero reaccionó otra vez y terminó imponiéndose por 4-3 en una definición cargada de tensión.

¡CARDOZO LE ATAJÓ EL PENAL A ENZO PÉREZ!



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Tras el partido, Lucas Zelarayán resumió la emoción del plantel: “Con garra y corazón demostramos lo que es esta camiseta. Somos una familia en Belgrano”. Y ya pensando en lo que viene, avisó: “Ahora vamos por todo”.

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Será la primera final de Primera División en la historia de Belgrano, que buscará coronar su campaña nada menos que frente a River.