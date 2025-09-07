El segundo candidato a concejal de Nuevos Aires y jefe de campaña local, Ariel Bordaisco, votó esta mañana en la escuela 512 de Mar del Plata. Tras emitir su sufragio, sostuvo que “hoy es un día de esperanza: con el voto seguimos construyendo la Mar del Plata que nos merecemos”.

Ads

Puede interesarte

Bordaisco llegó temprano, luego de desayunar con su familia, y desde ese momento comenzó una jornada intensa que incluye recorridas por las mesas y contacto permanente con los fiscales generales del partido.

El cierre de la jornada electoral se trasladará al búnker de Nuevos Aires, ubicado en el hotel 13 de julio, que abrirá sus puertas desde las 19 para los medios de prensa y el seguimiento de los resultados.

Ads

Ads