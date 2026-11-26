La visita del gobernador bonaerense Axel Kicillof al sudoeste provincial dejó anuncios de infraestructura y energía, además de definiciones políticas de los intendentes de la región. En ese contexto, Rodrigo Aristimuño aseguró que Coronel Rosales atraviesa el período de mayor obra pública de su historia y cuestionó la falta de inversiones por parte del Gobierno nacional.

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Durante la recorrida, Kicillof anunció en el Puerto de Bahía Blanca una inversión de 200 millones de dólares para trabajos de dragado, entregó 120 viviendas en Tres Arroyos e inauguró un nuevo parque solar en Pehuén-Có.

Al evaluar el impacto de estas iniciativas, el jefe comunal de Coronel Rosales destacó el acompañamiento de la administración bonaerense y sostuvo que las obras responden a necesidades estructurales que el distrito arrastraba desde hace décadas.

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Aristimuño cuestionó la falta de inversión nacional

«Es el momento de mayor obra pública en la historia de Coronel Rosales, incluso en un contexto donde la Nación abandonó completamente la obra pública», afirmó el intendente.

En esa línea, valoró el vínculo con la Provincia y señaló que la gestión de Kicillof permitió avanzar con proyectos que consideró prioritarios para el desarrollo local.

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También apuntó contra el presidente Javier Milei al sostener que el distrito no recibe fondos nacionales desde hace tres años. Según Aristimuño, la falta de asistencia representa un obstáculo para resolver distintas necesidades de infraestructura.

El dragado beneficiará al sistema portuario regional

Uno de los principales anuncios de la jornada fue la profundización del canal de acceso al sistema portuario de Bahía Blanca, una intervención que también tendrá consecuencias para el Puerto de Coronel Rosales.

El intendente explicó que la mejora de la profundidad permitirá que los buques puedan operar con su capacidad de carga completa, ya que actualmente algunas embarcaciones deben salir con aproximadamente el 70% de su capacidad debido a las limitaciones de los canales.

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«Entendemos a ambos puertos como una unidad de negocios que se complementa, y necesitamos trabajar en conjunto para llegar a estas decisiones en materia de infraestructura que eran demandadas hace mucho tiempo», expresó.

Para Aristimuño, la iniciativa es resultado de la cooperación entre los dos consorcios portuarios y del respaldo del Gobierno provincial.

Pehuén-Có y Bajo Hondo, protagonistas del desarrollo energético

Otro de los puntos destacados fue la inauguración del parque solar de Pehuén-Có, una infraestructura que el jefe comunal consideró estratégica para mejorar el abastecimiento eléctrico de la región.

Según explicó, Punta Alta arrastraba dificultades energéticas que condicionaban las posibilidades de crecimiento del distrito. La nueva instalación demandó una inversión total de $2.000 millones y, de acuerdo con Aristimuño, cuenta con una capacidad que permitió abastecer la totalidad del consumo de Pehuén-Có y Bajo Hondo durante una jornada de condiciones climáticas favorables.

Además, anticipó que el Municipio ya inició gestiones para avanzar con un nuevo parque solar de dimensiones duplicadas dentro del ejido portuario.

De esta manera, el intendente puso el foco en dos ejes que considera centrales para el futuro de Coronel Rosales: la infraestructura portuaria y la disponibilidad de energía. Ambos proyectos forman parte de una agenda de inversiones que, según remarcó, busca mejorar la capacidad productiva y acompañar el crecimiento económico del distrito.