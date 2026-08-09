El presidente del Honorable Concejo Deliberante (HCD) de Saladillo, Alejandro Armendáriz, asumió como intendente interino del distrito debido a la licencia solicitada por el jefe comunal José Luis Salomón, quien viajó a Estados Unidos para participar de un programa internacional sobre desarrollo local.

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El traspaso de mando se realizó en el despacho del intendente, ubicado en el Palacio Municipal, con la presencia de Salomón, Armendáriz, funcionarios del gabinete, concejales y otros representantes de la administración local.

Armendáriz permanecerá al frente del Ejecutivo municipal durante el período de licencia, que se extenderá hasta el 16 de agosto.

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Salomón participa de un programa internacional

El intendente de Saladillo fue invitado a participar del Programa Internacional sobre Desarrollo Local, organizado y coordinado por RIL (Red de Innovación Local) y CREA (Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola).

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La actividad se desarrollará en Estados Unidos entre el 8 y el 16 de agosto y contará con la participación de intendentes de nueve municipios de distintos puntos del país, además de productores agropecuarios, empresarios y representantes de las instituciones organizadoras.

Salomón destacó la oportunidad que representa el viaje para conocer otras experiencias de gestión y compartir con representantes de distintos sectores.

“Para mí será una experiencia única porque nunca lo hice en este mandato”, señaló el jefe comunal.

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Con algo de humor, reconoció además que el viaje le genera cierta tensión: “Hace 33 años que no viajo al exterior y eso me genera tensión, pero ojalá sea productivo”, comentó.

Armendáriz quedó a cargo del Municipio

Por su parte, el flamante intendente interino explicó que no es la primera vez que debe asumir temporalmente la conducción del Ejecutivo municipal.

“Esta es una experiencia que ya me ha tocado vivir por anteriores licencias del intendente, por ejemplo, durante sus vacaciones”, explicó Armendáriz.

Sin embargo, destacó que en esta oportunidad se trata de una situación particular debido a que Salomón se encuentra fuera del país.

El presidente del HCD le deseó un buen viaje al intendente y aseguró que la gestión municipal continuará funcionando con normalidad durante su ausencia.

“Le deseo que tenga un excelente viaje, que pueda traer nuevas experiencias para nuestra ciudad y que vaya tranquilo que acá queda todo su equipo”, expresó.

Armendáriz remarcó que el gabinete continuará desarrollando “todas las tareas que habitualmente realiza”, con el objetivo de mantener el funcionamiento de la administración municipal durante el período de licencia.

De esta manera, el titular del Concejo Deliberante asumió temporalmente la conducción del Ejecutivo de Saladillo mientras Salomón participa de una experiencia internacional enfocada en desarrollo local, intercambio de experiencias y gestión municipal.