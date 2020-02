El Carnaval artesanal de Lincoln se remonta a 1889 cuando se registraron las primeras colaboraciones de la comuna con la organización de los festejos aunque recién en 1928 se produjo el gran quiebre cuando el profesor Enrique Alejandro Urcola sumó sus conocimientos de artista plástico e incorporó la técnica de cartapesta.

Esto permitía lograr el modelado de grandes figuras caricaturescas sobre esculturas de barro mediante la superposición de trozos de papel con engrudo. Así dio origen a lo que con el tiempo se convertiría en el principal atractivo de esta tradición artesanal que ya suma más de 90 años.

En esta edición 2020, que comienza el 8 de febrero, cada noche contará además con shows de artistas invitados:

8 Lisandro Marques

9 Kaymanta y La 2001

15 Los auténticos decadentes

16 Rombai

21 Los Cafres

22 Guasones

23 Destino San Javier

24 Ulises Bueno

25 Carnava Infantil Yas Gagliardi

Precios

Las tribunas serán 13 y tendrán los siguientes valores de acuerdo a la proximidad / lejanía que tengan del escenario mayor. Las tribunas de los extremos del recorrido tendrán un valor de $120 ($70 días domingo); mientras que las tribunas del sector medio y las del centro del recorrido saldrán $150 ($100 los domingos).

Por otra parte los días jueves y viernes, previos a cada fin de semana, las personas que posean Certificado Único de Discapacidad (CUD) podrán solicitar el vale que les otorga una mesa con cuatro sillas, sin cargo, para disfrutar del Carnaval. El pase se tramita en la Dirección Discapacidad (Ameghino 242) de 7 a 13 horas y es necesario presentar CUD original o fotocopia.

Motivos

Los distintos motivos que participarán cada noche en la Capital Nacional del Carnaval Artesanal ya fueron definidos. Junto a las motivos de cartapesta (carrozas, cabezudos, máscaras sueltas, marionetas y minicarrozas) desfilarán batucadas, comparsas, grupos de autos, carros musicales y otros motivos en la categoría lenguaje carnaval. A los que se suman los participantes que ingresarán con atracciones mécanicas y disfrazados.

Sábado 8 de febrero

Escorpio (B) / Misterbanda (B) / Samba Lincoln (B) / Shembé (B) / La Fusión (C) / Samba Samba (C) / Unidos Do Samba (C) / Llamarada (C) / La Mecánica Loca (GA) / Los Autos Maníaticos (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Casino Show (CM) / Choriplan al paso (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español /CM).

Domingo 9 de febrero

Masturbanda (B) / Batuque (B) / Caú Caú (C) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / Circus (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM).

Sábado 15 de febrero

Masturbanda (B) / Escorpio (B) / Batuque (B) / Shembé (B) / Caú Caú (C) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / Los Autos Maníaticos (GA) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / Circus (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español (CM) /

Domingo 16 de febrero

Misterbanda (B) / Samba Lincoln (B) / La Fusión (C) / Samba Samba (C) / Unidos Do Samba (C) / La Mecánica Loca (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Casino Show (CM) / Choriplan al paso (CM).

Sábado 22 de febrero

Misterbanda (B) / Escorpio (B) / Shembé (B) / Batuque (B) / Chimichurri (C) / Nuevo Imperio (C) / La Fusión (C) / Caú Caú (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / La Mecánica Loca (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Casino Show (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español (CM).

Domingo 23 de febrero

Masturbanda (B) / Misterbanda (B) / Samba Lincoln (B) / Batuque (B) / Samba Samba (C) / Unidos Do Samba (C) / La Fusión (C) / Nuevo Imperio (C) / Llamarada (C) / Los Autos Maníaticos (GA) / La Mecánica Loca (GA / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / Circus (CM) / Casino Show (CM) / Para que cante la popular con Nico y el Avance (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM) / Choriplan al paso (CM) / Acuario tropical sobre el Galeón Español (CM).

Lunes 24 de febrero

Masturbanda (B) / Escorpio (B) / Samba Lincoln (B) / Shembé (B) / Caú Caú (C) / Chimichurri (C) / Unidos Do Samba (C) / Samba Samba (C) / La Troupe de los Autos Locos (GA) / Los Autos Maníaticos (GA) / Zumba con Andrés Bayón (LC) / Agrupación “Unos Locos Sueltos” (LC) / Grupo de teatro Las Tablas (LC) / A todo palmera (CM) / Circus (CM) / La leyenda del Hada y el Mago (CM) / Me Río de Janeiro – Samba Pop (CM) / Choriplan al paso (CM).

(B) Batucadas / (C) Comparsas / (GA) Grupo de autos / (LC) Lenguaje corporal / (CM) Carros musicales