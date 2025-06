Con River y Boca como representantes argentinos, este fin de semana arranca el esperado Mundial de Clubes 2025, el novedoso torneo que se disputará en Estados Unidos y que contará con 32 equipos de todo el globo.

El puntapié inicial será este sábado 15 de junio en el Hard Rock Stadium de Miami, donde el equipo de Messi se medirá ante Al-Ahly desde las 21.00 (hora argentina), en un duelo que marcará el estreno oficial del certamen organizado por la FIFA.

A su vez, la gran final llegará el 13 de julio.

Por su parte, los equipos argentinos deberán medirse en la fase de grupos con gigantes europeos. El fixture de River inicia así:

Martes 17 de junio, vs. Urawa Red Diamonds, 17:00 (ARG). Estadio: Seattle.

Sábado 21 de junio, vs. Monterrey, 23:00 (ARG). Estadio: Los Ángeles.

Miércoles 25 de junio, vs. River, 23:00 (ARG). Estadio: Seattle.

En tanto, el Xeneixe tendrá los siguientes desafíos para pasar a octavos:

Lunes 16 de junio: Boca vs. Benfica, 20:00 (ARG). Estadio: Miami.

Viernes 20 de junio: Bayern Munich vs. Boca, 23:00 (ARG). Estadio: Miami.

Martes 24 de junio: Auckland City vs. Boca, 17:00 (ARG). Estadio: Nashville.