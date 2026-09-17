Feria del Libro 2026 | 17.09

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Auditorio Federico Pedro Russo

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9h | Concierto Didáctico de la Banda Municipal.

10:30h | Proyección del documental: 10 años construyendo comunidad, a cargo del Programa Mesas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Social.

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13h | Presentación del libro Palabras Mayores 2.

15h | Presentación del libro Los Indispensables de la Patria Tomo I de Marco Aurelio Roselli.

18h | Alejandro Dolina con La venganza será terrible.

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Auditorio Luis Alberto Spinetta

9h | Invisibilizadxs: la historia que no nos contaron por Misibamba.

10:30h | Taller de RCP - Proyecto Regional Con tus manos podés salvar vidas a cargo de Jefatura Regional 3 Gestión Privada.

13h | Taller literario, Prof. Juan Rivero.

14.30h | Presentación de los Talleres de la Casa de Cultura de Isidro Casanova.

16h | Presentación del libro Tizas partidas, de Karina Píriz.

17.30h | Presentación del libro Reflexiones del Alma, de Daniel Santise.

Auditorio María Elena Walsh

9h | La Gran Función de Ringo y Pelusa.

10h | Taller de Arte Gráfico para infancias.

14h | Narración de cuentos infantiles a cargo de Melisa Gentile.

15h | Narración de obras infantiles a cargo de bibliotecarias.

Actividades itinerantes

9h | Charla de Veteranos de Malvinas para escuelas. Stand N° 45.

A partir de las 10h | Bibliomóvil. Entrada principal.

16h | Ronda de narración: Ahora que llueve, aprendo de la lluvia a cargo del curso de

narración oral de cuentos UPAMI. Stand N° 20.

17h | Ronda poética: Te quiero regalar algo hecho por mí a cargo del curso narración

oral de cuentos UPAMI. Stand N° 20.

18h | Recital de poesía: Algo tira de mí muy suavemente. Convocatoria de ciclo de

letras 2026. Stand N° 20.