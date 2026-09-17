Arrancó la Feria del Libro de La Matanza
La 19° Feria del Libro de MTZ ya abrió sus puertas. Hasta el 21 de septiembre, con entrada libre y gratuita, esta nueva edición contará con charlas exclusivas, presentaciones de libros, shows en vivo, teatro y la presencia de importantes figuras y referentes que van a estar compartiendo sus historias, libros y proyectos. Aquí el amplio cronograma para este jueves.
Feria del Libro 2026 | 17.09
Auditorio Federico Pedro Russo
9h | Concierto Didáctico de la Banda Municipal.
10:30h | Proyección del documental: 10 años construyendo comunidad, a cargo del Programa Mesas Territoriales de la Secretaría de Desarrollo Social.
13h | Presentación del libro Palabras Mayores 2.
15h | Presentación del libro Los Indispensables de la Patria Tomo I de Marco Aurelio Roselli.
18h | Alejandro Dolina con La venganza será terrible.
Auditorio Luis Alberto Spinetta
9h | Invisibilizadxs: la historia que no nos contaron por Misibamba.
10:30h | Taller de RCP - Proyecto Regional Con tus manos podés salvar vidas a cargo de Jefatura Regional 3 Gestión Privada.
13h | Taller literario, Prof. Juan Rivero.
14.30h | Presentación de los Talleres de la Casa de Cultura de Isidro Casanova.
16h | Presentación del libro Tizas partidas, de Karina Píriz.
17.30h | Presentación del libro Reflexiones del Alma, de Daniel Santise.
Auditorio María Elena Walsh
9h | La Gran Función de Ringo y Pelusa.
10h | Taller de Arte Gráfico para infancias.
14h | Narración de cuentos infantiles a cargo de Melisa Gentile.
15h | Narración de obras infantiles a cargo de bibliotecarias.
Actividades itinerantes
9h | Charla de Veteranos de Malvinas para escuelas. Stand N° 45.
A partir de las 10h | Bibliomóvil. Entrada principal.
16h | Ronda de narración: Ahora que llueve, aprendo de la lluvia a cargo del curso de
narración oral de cuentos UPAMI. Stand N° 20.
17h | Ronda poética: Te quiero regalar algo hecho por mí a cargo del curso narración
oral de cuentos UPAMI. Stand N° 20.
18h | Recital de poesía: Algo tira de mí muy suavemente. Convocatoria de ciclo de
letras 2026. Stand N° 20.
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