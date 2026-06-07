La discusión se produjo en el Concejo Deliberante, donde la rendición de cuentas fue aprobada por la mayoría oficialista pese al rechazo de los bloques de Primero Monte Hermoso y La Libertad Avanza. Desde esos espacios cuestionaron que una parte importante de los recursos municipales haya sido destinada a gastos corrientes, promociones y eventos turísticos, y reclamaron una reducción de tasas para aliviar la situación económica de vecinos y comerciantes.

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Arranz consideró que esos planteos implican desconocer el modelo de desarrollo que permitió transformar a Monte Hermoso en uno de los destinos turísticos más importantes de la región.

“Eliminar eventos turísticos por considerarlos nada más que un gasto es una política alineada con lo que promueve Javier Milei. Me llama la atención que no se entienda que, gracias a esas inversiones, Monte Hermoso dio en las últimas décadas uno de los saltos de calidad más importantes de su historia como destino turístico”, sostuvo.

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El jefe comunal recordó que la ciudad viene realizando desde hace años un esfuerzo sostenido para consolidar un calendario turístico que genere actividad durante todo el año y no solo en la temporada de verano.

“Hace muchos años que venimos haciendo un enorme esfuerzo para tener un calendario anual atractivo, y ahora de pronto aparecen concejales con la idea de que, para estar mejor, hay que ajustar. El gran motor de nuestra economía es el turismo. ¿Y creen que vamos a estar mejor recortando la oferta turística? Eso sería pan para hoy y hambre para mañana”, advirtió.

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El debate por las tasas

Entre los cuestionamientos opositores también figuró el nivel de las tasas municipales y la necesidad de reducir la carga tributaria sobre la actividad privada. Arranz respondió que una baja en la recaudación obligaría a resignar recursos en un contexto complejo para las finanzas locales.

“Si recortamos un puntito de las tasas perderíamos recursos muy valiosos. Y eso ocurriría precisamente en un momento en que no llega ni un peso desde la Nación y la coparticipación provincial ha caído producto del parate de la economía y el ajuste al que el propio Milei está sometiendo a nuestra provincia”, señaló.

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Según explicó, si se avanzara con una reducción significativa de los ingresos municipales sin afectar áreas sensibles como Salud o Acción Social, el ajuste terminaría impactando sobre la oferta turística.

“Supongamos que bajamos las tasas hasta que en el calendario solo quede la Fiesta de la Primavera, como era hace 25 años. ¿En serio creen que volver a ese punto sería beneficioso? ¿Con tal de pagar menos tasas estarían dispuestos a volver a un Monte Hermoso donde las persianas de los negocios se bajaban el 28 de febrero y recién se volvían a abrir, con suerte, a mediados de diciembre?”, planteó.

“No es un gasto, es una inversión”

Arranz rechazó además la idea de que los eventos representen un gasto improductivo para el municipio y aseguró que generan un impacto económico directo sobre la ciudad.

“Semana Santa con Monte Sabores, la Fiesta Criolla, las actividades de Vacaciones de Invierno, la Fiesta de la Primavera, el Enduro, la Fiesta de las Colectividades, Monte Cannabis, la Fiesta de la Cerveza y la Fiesta de Fin de Año son una inversión con todas las letras”, remarcó.

Como ejemplo, mencionó el tradicional Enduro que se realiza cada octubre. Según detalló, participan alrededor de 300 pilotos, cada uno acompañado por familiares, amigos o integrantes de sus equipos.

“Estamos hablando de al menos 1.500 visitantes que no vendrían si no existiera el evento. Si cada uno gasta en promedio 100 mil pesos por día en alojamiento, gastronomía y otros servicios, ese fin de semana ingresan a la economía local unos 450 millones de pesos, sin contar el resto de los turistas que llegan para disfrutar de la competencia”, explicó.

Reconstrucción tras el temporal

Las declaraciones del intendente se producen en medio de las tareas de recuperación y reconstrucción que encara la ciudad luego del fuerte temporal marítimo que afectó sectores de la costa.

En ese marco, Arranz aseguró que el municipio trabaja junto al Gobierno bonaerense, el Banco Provincia y el presidente de la Cámara de Diputados provincial, Alejandro Dichiara, para asistir a los sectores afectados.

“Muchos necesitan una mano después de lo ocurrido y estamos gestionándola. Pero no creo que darles una mano implique desinvertir en materia turística. De hecho, creo que sería muy nocivo”, afirmó.

Finalmente, defendió el rumbo de la gestión municipal y enumeró obras y proyectos desarrollados en los últimos años, como la ruta de circunvalación a Sauce Grande, mejoras en los servicios públicos, el Centro Universitario, la Casa de la Cultura, el natatorio municipal y el respaldo a instituciones deportivas y educativas.

“Sabemos que el contexto no ayuda, pero no nos va a detener. Seguiremos apelando al ingenio y buscando alternativas. No sirve lamentarse ni retroceder. Hay que gestionar y resolver”, concluyó.