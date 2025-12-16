Arrecifes se prepara para vivir la 16º Fiesta del Automovilismo, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico local. Durante tres días, del viernes 19 al domingo 21, la ciudad se transforma en un gran escenario a cielo abierto donde la pasión por los autos, las motos y la música se combina con propuestas culturales y recreativas para toda la familia.

Ads

Puede interesarte

La celebración comienza el viernes con una impactante caravana de autos de Turismo Carretera, rally, categorías zonales y agrupaciones de motos sobre la avenida Merlassino. La jornada se completa con noche de bares y espectáculos en vivo, marcando el inicio festivo del fin de semana.

El sábado, la actividad se concentra en el circuito costanero y la avenida Merlassino, con una amplia exhibición de autos de TC, rally y zonales, además de motos y autos antiguos. También habrá carreras de karting, una feria de artesanías y propuestas gastronómicas que invitan a recorrer la ciudad y disfrutarla a pleno.

Ads

El domingo, el circuito costanero vuelve a ser protagonista con la continuidad de las exhibiciones y un gran cierre musical, coronando un evento que ya es un clásico y que cada año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y el país.

La entrada es libre y gratuita, y la organización está a cargo de la Municipalidad de Arrecifes, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

Ads

Datos claves

Evento: 16º Fiesta del Automovilismo

Ciudad: Arrecifes

Ads

Fecha: del viernes 19 al domingo 21

Horarios: desde la mañana

Lugares: circuito local, circuito costanero, avenida Merlassino y otros espacios

Entrada: gratuita

Organiza: Municipalidad de Arrecifes

Más información:

Instagram: @fiestaautomovilismo

Instagram: @municipalidaddearrecifes

Facebook: Municipalidad de Arrecifes

Web: arrecifes.gob.ar