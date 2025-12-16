Arrecifes acelera con la 16º Fiesta del Automovilismo, el evento mas fierrero de la Provincia
Durante tres días, del viernes 19 al domingo 21, el vistante disfrutará de una caravana de Turismo Carretera, noche de bares, exhibición de autos , carreras de karting y mucho más.
Arrecifes se prepara para vivir la 16º Fiesta del Automovilismo, uno de los eventos más convocantes del calendario turístico local. Durante tres días, del viernes 19 al domingo 21, la ciudad se transforma en un gran escenario a cielo abierto donde la pasión por los autos, las motos y la música se combina con propuestas culturales y recreativas para toda la familia.
La celebración comienza el viernes con una impactante caravana de autos de Turismo Carretera, rally, categorías zonales y agrupaciones de motos sobre la avenida Merlassino. La jornada se completa con noche de bares y espectáculos en vivo, marcando el inicio festivo del fin de semana.
El sábado, la actividad se concentra en el circuito costanero y la avenida Merlassino, con una amplia exhibición de autos de TC, rally y zonales, además de motos y autos antiguos. También habrá carreras de karting, una feria de artesanías y propuestas gastronómicas que invitan a recorrer la ciudad y disfrutarla a pleno.
El domingo, el circuito costanero vuelve a ser protagonista con la continuidad de las exhibiciones y un gran cierre musical, coronando un evento que ya es un clásico y que cada año convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia y el país.
La entrada es libre y gratuita, y la organización está a cargo de la Municipalidad de Arrecifes, con la participación de la Subsecretaría de Turismo del Ministerio de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.
Datos claves
Evento: 16º Fiesta del Automovilismo
Ciudad: Arrecifes
Fecha: del viernes 19 al domingo 21
Horarios: desde la mañana
Lugares: circuito local, circuito costanero, avenida Merlassino y otros espacios
Entrada: gratuita
Organiza: Municipalidad de Arrecifes
Más información:
Instagram: @fiestaautomovilismo
Instagram: @municipalidaddearrecifes
Facebook: Municipalidad de Arrecifes
Web: arrecifes.gob.ar
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión