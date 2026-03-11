En Arrecifes, una denuncia anónima generó polémica al señalar que se estaba realizando una “fiesta clandestina” en la quinta de María Cayetana “La Tana” Di Palma, viuda del ídolo del automovilismo Rubén Luis “El Loco” Di Palma y madre de los pilotos José Luis, Patricio y Marcos Di Palma.

“La reunión la organizó mi nieta, en un lugar privado, en el patio de mi casa. Estaban ella y sus amigos, no había alcohol ni venta de entradas”, explicó la exconcejal del Frente de Todos al medio local Diario UNO.

Según relató La Tana, todo transcurría con normalidad en su propiedad, ubicada sobre Ruta 191, hasta que personal de la Secretaría de Seguridad de Arrecifes llegó alertado por la denuncia. “Me duele que se difame así a los chicos. Era una reunión privada, en mi casa, sin molestar a nadie”, agregó, visiblemente molesta.

Qué dijo el Municipio

Desde Radio-News Arrecifes informaron que personal municipal constató música y luces en el predio privado, sin baños químicos, seguridad privada ni servicio de salud. Al llegar los móviles municipales, algunos jóvenes comenzaron a retirarse caminando por la ruta o en vehículos. Se labró un acta de constatación que fue elevada al Juzgado de Faltas Municipal.

La versión de “La Tana”

En diálogo con Diario UNO, María Cayetana aclaró: “Una de mis nietas y sus amigas me pidieron permiso para juntarse en una fiesta en el parque de mi casa. Les dije que sí porque vinieron algunas madres a controlar y pusieron música y luces. Abrimos los baños de los caseros para que no tuvieran que ir a los de mi casa. No se cobraba entrada, no se vendía alcohol, nada. Todo estaba bajo control”.

Por último, la matriarca del clan Di Palma cuestionó la intervención municipal: “¿Cómo puede ser que la Municipalidad avance sobre una propiedad privada y comience a sacar fotos e intimidar a los chicos? Si pasa algo en mi casa, la responsable soy yo. ¿Qué tiene que hacer la Municipalidad ahí? ¿Tenemos que pedir permiso para hacer algo en nuestra propia casa?”.