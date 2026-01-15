Una movilización de familiares y vecinos de una menor de 3 años se generó frente a la Comisaría y al Hospital de Arrecifes en pedido de justicia por un caso de abuso sexual.

Cristian López, de 21, papá de la nena fue contenido y abrazado por un policía en la puerta del hospital donde estaba internado el acusado.

En ese instante, le habían asegurado que el joven al que había denunciado por haber abusado de su hija estaba siendo trasladado a una unidad penal. Sin embargo, se enteró luego que aún no había orden de detención y que está internado en un hospital común en el distrito de Pergamino.

“El domingo (11 de enero) ocurrió esto y todavía nos tienen dando vueltas. La policía nos dice que no puede hacer nada si no llega una orden judicial, el fiscal nos dicen que está de vacaciones; no hay nadie que nos dé una solución. Lo único que pedimos nosotros es que se haga justicia con este HDP, al que ahora quiere hacer pasar como psiquiátrico”, dijo quebrándose en llanto.

El hecho ocurrió durante la madrugada en la casa de la abuela de la nena. La mamá de la víctima se había ido a trabajar y quedó al cuidado de su abuela. En la casa también se encontraba un joven de 18 años, hijo de una amiga fallecida de la abuela, a quien la familia conocía desde siempre. Tras ser descubierto por la mujer, el agresor huyó del lugar, intentó quitarse la vida pero fue salvado por la hermana, informó TN.

