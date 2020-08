El excandidato a Intendente de Arrecifes, Patricio Di Palma, dio positivo para Covid-19 luego de varios días de aislamiento por haber estado en contacto con un paciente positivo. En las últimas horas subió un video a Instagram donde confirma el resultado y pide al Gobierno Nacional y Provincial, que activen los protocolos en casos de personas inmunodeprimidas cuando un familiar o conviviente da positivo.

De acuerdo a lo que detalló el medio local MinutoArrecifes, Patricio Di Palma habla desde el lugar de padre con una hija que recibió un transplante y su situación es riesgosa frente al coronavirus. "Hoy tengo que estar esperando un testeo pago por mi, me parece que este no es el cambio que queríamos de los argentinos. Yo confié en usted señor Presidente, espero que no me defraude", señaló en la grabación.

Di Palma se mostró temeroso por el resultado del hisopado que le practicaron a su hija y reclamó que aquellas personas inmunosuprimidas que conviven con un positivo, se le inicie el protocolo aunque no tenga síntomas. "Me queda rezar para que a mi hija le de negativo. Con un hisopado se pueden salvar vidas. Esto es para que lo vea la gente que hoy está al mando de la política. Y no para criticar, sino para construir", dijo.

Días atrás, cuando Di Palma sospechaba que se había contagiado, el expiloto había disparado en Twitter: "Le voy a decir una cosa, Señor Presidente, si por cada IFE que usted ha pagado hubiese hecho un testeo, hoy hubiésemos testeado a toda la Argentina, y no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de eso. Yo le gané a La Cámpora y sin embargo ellos están todos trabajando y conmigo nadie se comunicó".