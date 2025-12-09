Arrecifes vivió un fin de semana inolvidable. La ciudad más fierrera del país explotó para recibir a Agustín Canapino, que volvió a hacer historia tras consagrarse pentacampeón del Turismo Carretera y sumar 17 títulos nacionales, una marca que lo consolida como el piloto más dominante de la actualidad.

La caravana comenzó en Plaza Mitre, donde una autobomba adornada con banderas de Chevrolet esperaba la llegada del campeón mientras una multitud desbordaba entre espuma, cánticos y celulares apuntando al cielo. Desde el aire, un drone registró el inicio del recorrido y mostró a toda la ciudad movilizada detrás del “Titán”.

El trayecto siguió por las avenidas principales y mezcló todo lo que hace único a Arrecifes: motos, autos, familias enteras, fanáticos que corrían al costado y vecinos que salieron en pantuflas creyendo que era un cortejo fúnebre, hasta descubrir que estaban en medio de una fiesta popular.

El intendente Fernando Bouvier recibió a Canapino y le entregó una distinción especial, en un clima cargado de emoción y orgullo. Más tarde, los festejos se trasladaron a la tradicional Parrilla Fernández, donde un escenario esperaba al campeón para una noche de música, comida, aplausos y un desborde típico de una ciudad que vive el automovilismo como parte de su identidad.

LOS FESTEJOS DEL PENTACAMPEÓN 🏆🎉



📍Carburando estuvo en Arrecifes acompañando a @AgustinCanapino en el emotivo recibimiento tras conquistar su quinto título en el #TurismoCarretera.#TCenLaPlata #Canapino pic.twitter.com/1SRDg4F9LB — Carburando (@CarburandoTV) December 8, 2025

“Un domingo normal en Arrecifes… pero con un campeón del TC arriba del escenario”, definieron desde Radio-News Arrecifes, que cubrió toda la caravana. No faltaron banderas, espuma, cánticos y vecinos que repetían: “Esta ciudad respira fierros desde que nacemos”.

La jornada también marcó el inicio del clima festivo rumbo a la XVI Fiesta Provincial del Automovilismo, que se celebrará el 19, 20 y 21 de diciembre, y que este año tendrá un brillo especial tras la nueva consagración del ídolo local.

Con cinco títulos de TC, 17 coronas en total y una ciudad rendida a sus pies, Canapino volvió a poner a Arrecifes en lo más alto del automovilismo argentino.