Arrecifes homenajeará a un histórico periodista deportivo: Raúl Gattelet será Personalidad Destacada
El reconocido periodista arrecifeño, especialista en automovilismo y estadísticas, recibirá el reconocimiento oficial tras una iniciativa aprobada por unanimidad en el Concejo Deliberante.
El periodista Raúl Oscar Gattelet, uno de los nombres históricos del periodismo deportivo de Arrecifes, será declarado “Personalidad Destacada del Distrito” por su trayectoria y aporte a la comunidad.
La propuesta fue presentada por el presidente del Concejo Deliberante de Arrecifes, Gustavo Picoy, y el proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad.
El homenaje se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre, durante una sesión especial convocada especialmente para reconocer la trayectoria del periodista.
Gattelet es ampliamente reconocido por su especialidad en automovilismo y la precisión de sus estadísticas, además de su extensa trayectoria en los medios y su vínculo con el deporte motor.
Desde la comunidad también destacaron sus condiciones humanas, vocación y calidad periodística, valores que, según remarcaron, le permitieron ganarse durante años el respeto de colegas y vecinos de Arrecifes.
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