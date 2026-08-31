El periodista Raúl Oscar Gattelet, uno de los nombres históricos del periodismo deportivo de Arrecifes, será declarado “Personalidad Destacada del Distrito” por su trayectoria y aporte a la comunidad.

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La propuesta fue presentada por el presidente del Concejo Deliberante de Arrecifes, Gustavo Picoy, y el proyecto de ordenanza fue aprobado por unanimidad.

El homenaje se llevará a cabo el miércoles 2 de septiembre, durante una sesión especial convocada especialmente para reconocer la trayectoria del periodista.

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Gattelet es ampliamente reconocido por su especialidad en automovilismo y la precisión de sus estadísticas, además de su extensa trayectoria en los medios y su vínculo con el deporte motor.

Desde la comunidad también destacaron sus condiciones humanas, vocación y calidad periodística, valores que, según remarcaron, le permitieron ganarse durante años el respeto de colegas y vecinos de Arrecifes.

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