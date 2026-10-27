Las dos jóvenes de Pergamino que resultaron gravemente heridas durante una persecución policial en Arrecifes continúan internadas. Una de ellas sufrió la extirpación de un riñón, mientras que la otra debió ser operada en el Hospital San José de Pergamino.

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El episodio comenzó durante la madrugada del domingo, cuando un automóvil en el que viajaban seis personas —tres mujeres y tres varones— evadió un control policial en la zona céntrica de Arrecifes. De acuerdo con la información difundida, habían concurrido a la ciudad para salir a bailar.

La persecución se extendió hasta la autopista 8, donde el vehículo fue interceptado mediante disparos, a casi seis kilómetros del lugar del primer procedimiento.

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Una de las jóvenes, Celeste Montarana, de 21 años, recibió dos impactos de bala y sufrió lesiones de extrema gravedad. Tras ser intervenida quirúrgicamente en Arrecifes, debieron extirparle un riñón. Permanece internada en ese centro de salud, en terapia intensiva y en grave estado.

La otra joven, Mayte Azcona, de 23 años, recibió un disparo por la espalda que afectó la región del coxis. Fue trasladada al Hospital San José de Pergamino, donde debió ser sometida a una intervención quirúrgica. Su estado continúa siendo delicado.

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De acuerdo con la información publicada por Primera Plana Pergamino, una de las agentes involucradas habría declarado que apuntó a las ruedas del automóvil. Las circunstancias en las que las jóvenes fueron alcanzadas por los proyectiles deberán determinarse mediante las pericias y las actuaciones judiciales.

Además, trascendió que durante la persecución las propias jóvenes les habrían pedido a quienes conducían el vehículo que detuvieran la marcha.

Tras el episodio, dos efectivos policiales fueron desafectados de sus funciones y la Auditoría General de Asuntos Internos intervino para analizar el procedimiento y establecer posibles responsabilidades administrativas.

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La investigación busca esclarecer cómo se desarrolló el operativo, en particular cómo se efectuaron los disparos, a qué distancia y qué trayectorias siguieron los proyectiles que hirieron a las dos jóvenes.

El caso generó conmoción en Arrecifes y Pergamino, mientras ambas familias aguardan la evolución de las jóvenes y avanzan las actuaciones para determinar las responsabilidades por lo ocurrido.