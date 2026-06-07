Boca Juniors quedó a un paso de concretar el regreso de un viejo conocido. Rodolfo "Vasco" Arruabarrena, nacido en Marcos Paz, provincia de Buenos Aires, aceptó la propuesta de Juan Román Riquelme para convertirse nuevamente en director técnico del club.

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Según informó el medio deportivo Olé, el acuerdo está prácticamente cerrado y sólo restan resolver cuestiones económicas y algunos detalles contractuales. Sin embargo, esas diferencias no representarían un obstáculo para la firma y desde el entorno del entrenador ya comenzaron a trabajar en el análisis del plantel profesional.

Arruabarrena, de 50 años, tuvo un paso por el banco de Boca entre 2014 y 2016. Llegó al club tras la salida de Carlos Bianchi y debutó con una victoria por 3 a 1 frente a Vélez Sarsfield. Durante su ciclo logró conquistar el Torneo Julio H. Grondona 2015 y la Copa Argentina 2014-2015, obteniendo un doblete en la misma temporada.

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Qué había dicho sobre el presente de Boca

Meses antes de su regreso, el entrenador había analizado la actualidad del club y dejó definiciones que ahora cobran relevancia.

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"Me interesa que el club esté bien y, deportivamente, se saldrá. Si no, habrá que sacar chicos de inferiores. Me dijeron que hay ocho o nueve jugadores. Veo a Vélez y a River con chicos de 16 o 17 años entrenando o jugando en Primera", sostuvo.

En ese sentido, remarcó la importancia de apostar por los juveniles y comparó el trabajo de formación que realizan otros clubes del fútbol argentino.

También se refirió a dos de los refuerzos más importantes del actual plantel, Edinson Cavani y Ander Herrera.

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"Con Cavani te escudás porque es Cavani y te achica el margen. Venía del Valencia y los últimos seis meses no había jugado, pero creés que puede darle al equipo", explicó.

Sobre el mediocampista español fue más cauteloso: "Herrera es diferente porque hacía mucho tiempo que no jugaba. No sé qué contrato tendrá ni si es por productividad".