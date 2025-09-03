El periodista Gustavo Grabia, especializado en barras de fútbol, señaló que el supuesto motoquero que habría sacado a José Luis Espert del acto de Lomas de Zamora, en medio de la lluvia de piedrazos, es un barrabrava con antecedentes penales graves.

Ads

Puede interesarte

“No es era un motoquero que pasaba por ahí, sino un miembro de la barra de comunicaciones, que tiene una causa por tratar de asesinar a quien manejaba el futsal en Comunicaciones, un dirigente de nombre Daniel, cuya causa o casualidad se paralizó apenas ganó las elecciones Javier Milei”, aseguró el periodista en Radio Con Vos.

¡No era un motoquero!: ¿Quién es el barra brava que tiene una causa y se llevó a Espert durante la caravana en Lomas de Zamora? Lo cuenta en exclusiva Gustavo Grabia pic.twitter.com/s4bVnovZWq — Radio Con Vos 89.9 (@radioconvos899) September 3, 2025

En ese sentido, especificó: “La causa avanzada bastante, la habían llevado a juicio y a desde ese momento, nunca más supe nada de esa causa. De hecho, cuando vi quién era este, lo llamé al dirigente, le digo, che, me están pasando esta foto, me dice, no te puedo creer y le digo, ¿cómo está tu causa? No, totalmente parada, ahora entiendo por qué, me dice”.

Ads

Ads