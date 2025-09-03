Aseguran que el motoquero que "rescató" a Espert de los piedrazos en Lomas es una barra acusado de intento de asesinato
El acto de campaña de Javier Milei en la comuna bonaerense de Lomas de Zamora terminó con los libertarios huyendo en medio de una lluvia de objetos contundentes. Un periodista reveló la identidad de la persona que se llevó al diputado de LLA.
El periodista Gustavo Grabia, especializado en barras de fútbol, señaló que el supuesto motoquero que habría sacado a José Luis Espert del acto de Lomas de Zamora, en medio de la lluvia de piedrazos, es un barrabrava con antecedentes penales graves.
“No es era un motoquero que pasaba por ahí, sino un miembro de la barra de comunicaciones, que tiene una causa por tratar de asesinar a quien manejaba el futsal en Comunicaciones, un dirigente de nombre Daniel, cuya causa o casualidad se paralizó apenas ganó las elecciones Javier Milei”, aseguró el periodista en Radio Con Vos.
En ese sentido, especificó: “La causa avanzada bastante, la habían llevado a juicio y a desde ese momento, nunca más supe nada de esa causa. De hecho, cuando vi quién era este, lo llamé al dirigente, le digo, che, me están pasando esta foto, me dice, no te puedo creer y le digo, ¿cómo está tu causa? No, totalmente parada, ahora entiendo por qué, me dice”.
