La Asociación de Empresario teatrales aseguró que la venta de entradas en Mar del Plata al teatro subió un 54%” con respecto al año pasado. El empresario y productor, Carlos Rotteberg explicó este fenómeno en medio de la crisis económica.

Una de las razones que esgrimió Rottenberg es el precio de las entradas que fueron lanzados en octubre, antes de la definición presidencial con valores máximos de 12 mil pesos.

“Cuando lo anuncié, yo hablé de los precios ‘para el inicio de la temporada’. La realidad es que no sabía si iba a ser todo el verano, pero lo contaron todos los medios y se transformó en noticia. Es que, en un momento donde todos hablaban de la creciente inflación de fin de año y donde nadie sabía cuánto costaban las cosas, me pareció que había que dar certezas. Si me preguntás ahora, me animaría a decirte que pienso mantenerlo todo el verano”, anticipó Rottemberg a Infobae.

“Si hoy, que es 12 de enero, yo salía a decir que la entrada al teatro cuesta entre $8.000 y $12.000 o que la bajábamos a esas cifras, ya estarían diciendo: ‘Qué mal le va el teatro’. Haberlo hecho en octubre, cuando ni siquiera sabíamos quién iba a gobernar el país, le dio un valor agregado a la propuesta”, agregó.

A continuación, comparó el valor de la entrada con un kilo de helados:

“Con la inflación reinante que hay, las entradas van a costar cada día menos. Por primera vez, una platea teatral pasó a costar el valor de ocho cafés cuando, históricamente, la entrada era equivalente a quince cafés. El verano pasado, con el precio de la entrada más cara se podían comprar tres kilos de helado. Hoy, en cambio, se compra un kilo y medio”, dijo Rottemberg.