El Gobierno nacional rechazó el pedido del Municipio de Zárate para correr las cabinas de peaje que atraviesan el distrito, una situación que desde hace años genera inconvenientes para los vecinos y para la actividad comercial e industrial de una de las zonas logísticas más importantes del norte bonaerense.

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La información fue dada a conocer por Diario La Voz de Zárate, que recordó que la discusión se había instalado tiempo. La problemática consistía en si el Municipio podía gestionar el traslado de las estaciones. La respuesta finalmente llegó y fue negativa.

El problema tiene una particularidad que afecta directamente la vida cotidiana de los zarateños: dos cabinas de peaje terminan dividiendo el territorio del partido en cuatro sectores, obligando a quienes se desplazan dentro de su propio municipio a afrontar el pago de una tarifa.

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Un peaje dentro del territorio

La situación adquiere mayor relevancia por las características geográficas y productivas de Zárate. El distrito es uno de los principales polos logísticos del corredor norte bonaerense y concentra una intensa circulación de vehículos particulares, transporte de cargas y actividad vinculada al comercio regional.

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En ese contexto, las estaciones no se encuentran en el límite del partido, sino dentro de su territorio, algo que genera una situación poco habitual entre los municipios de la provincia.

Uno de los casos más cuestionados se encuentra sobre la Ruta Nacional 12, donde el peaje quedó ubicado antes del denominado segundo puente sobre el Paraná Guazú. Para los habitantes de Zárate que se trasladan hacia la zona de islas, esto implica atravesar una estación de cobro aun cuando continúan dentro del mismo partido.

La ruta fue adjudicada en enero a Autovías del Mercosur, pero la nueva concesión tampoco contempló el traslado de las cabinas pese a los reclamos realizados desde el Municipio.

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Ruta 9: una nueva concesión mantiene el problema

La situación también alcanza a la Ruta Nacional 9, uno de los principales corredores viales de la provincia de Buenos Aires y una vía estratégica para la conexión entre el Área Metropolitana, el norte bonaerense y Rosario.

El Gobierno nacional adjudicó el denominado “Corredor Portuario Sur”, dentro de la Red Federal de Concesiones. El esquema comprende un tramo de la Autopista Rosario-Buenos Aires y la Ruta Nacional 188, atravesando zonas de Campana, Zárate, Lima, Baradero, San Pedro, Ramallo y San Nicolás.

La concesión quedó en manos del consorcio integrado por Plantel S.A. y Creditech S.A., vinculada al Grupo Corven, que tendrá a su cargo la operación y mantenimiento del corredor.

Dentro del recorrido se encuentra además la estación de peaje ubicada a la altura del kilómetro 99, uno de los puntos de mayor circulación de vehículos particulares y transporte de cargas de toda la traza.

La adjudicación de las rutas 9 y 12 forma parte del proceso mediante el cual Nación busca concesionar distintos corredores estratégicos para garantizar su mantenimiento, operación e inversiones futuras.

Sin embargo, para Zárate la nueva etapa de concesiones deja una cuestión sin resolver: los vecinos continuarán pagando para desplazarse por sectores que forman parte de su propio distrito.