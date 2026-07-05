Un joven de 22 años fue asesinado de varias puñaladas en plena vía pública en Presidente Derqui, partido de Pilar. Por el crimen fueron detenidas dos personas, entre ellas el presunto autor material, mientras que un tercer sospechoso permanece prófugo.

Ads

Según informó el medio Pilar a Diario, la víctima fue identificada como Andrés Rodríguez, un vendedor ambulante de churros.

El hecho ocurrió cerca de la 1 de la madrugada del sábado, en la intersección de Deán Funes y Gutiérrez, en el barrio Rivera Villate. De acuerdo con la reconstrucción realizada por los investigadores, Rodríguez se encontraba consumiendo bebidas alcohólicas junto a un amigo y dos mujeres cuando llegó al lugar una camioneta Ford EcoSport negra, de la que descendieron tres hombres.

Ads

Tras una discusión, uno de los agresores extrajo un cuchillo y atacó a la víctima, provocándole heridas mortales en la zona intercostal izquierda y en los brazos. Luego, los tres sospechosos escaparon en el mismo vehículo.

Personal policial y una ambulancia del SAME acudieron al lugar tras un llamado al 911, pero la médica constató que el joven ya había fallecido.

Ads

Allanamientos y detenciones

Los tres testigos que acompañaban a Rodríguez identificaron a los agresores, lo que permitió que el fiscal Germán Camafreitas, titular de la UFI N° 4 de Pilar, ordenara allanamientos de urgencia.

En una vivienda del barrio Monterrey fue detenido Emanuel Rojas, alias "Negri", de 22 años, señalado como el presunto autor material del homicidio. Durante el procedimiento se secuestró un cuchillo tipo Tramontina y dos teléfonos celulares.

Ads

En un segundo operativo fue aprehendido Ernesto Martínez, alias "Bocha", donde además se incautó un cuchillo tipo carnicero y la Ford EcoSport negra en la que se movilizaban los sospechosos.

El tercer allanamiento se realizó en el domicilio de Eduardo Rojas, alias "Kike", quien no fue encontrado y continúa prófugo.

Una disputa previa y el dolor de la familia

De acuerdo con la investigación, la víctima y el presunto agresor mantenían conflictos de larga data. Sin embargo, la familia de Rodríguez sostiene otra versión sobre lo ocurrido.

"Mataron a mi hermano injustamente por estar con una persona en el lugar y momento equivocados", escribió una de sus hermanas en redes sociales.

La causa fue caratulada como "homicidio" y continúa bajo investigación para determinar la participación de cada uno de los involucrados.