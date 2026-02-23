La joven de 26 años fue asesinada de al menos 10 puñaladas mientras caminaba por Ezeiza durante la medianoche del domingo, sobre la calle Manuel Andrada, en la jurisdicción correspondiente a la localidad de La Unión.

La zona específica del ataque se encuentra ubicada en las inmediaciones del cerco perimetral del predio Lomas Athletic Club Golf.

El hallazgo del cuerpo fue realizado por un vecino del barrio que salió de su casa con la intención de sacar la basura. Al advertir a la mujer tendida y gravemente herida en la vía pública, el residente se comunicó de forma inmediata con el 911. Finalmente, por el crimen, la Policía detuvo a un sospechoso con ropa ensangrentada.

Los registros de cámaras de seguridad fueron clave. El primer registro, de las 20.45, muestra a la víctima caminando con una mochila pequeña que contenía una botella de agua y un celular. Una segunda cámara capturó el momento del ataque a las 23.48, registrando los gritos y las súplicas de la mujer hacia su agresor.

En tanto otro lamentable hecho asociado al sangriento episodio fue descubierto por la Policía cuando detuvieron a tres trabajadores de la salud que terminaron presos por hurtar el teléfono de la víctima. Mediante el sistema de ubicación satelital del aparato, el equipo fue hallado en una sala perteneciente a la base de la ambulancia que intervino.

Hasta el momento, los detectives y autoridades judiciales no determinaron el móvil principal del homicidio.

La fiscal María Lorena González, especializada en violencia de género, liderará la instrucción procesal en los próximos días para intentar determinar el vínculo previo entre el homicida apresado y la víctima fatal.