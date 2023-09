Pamela Sosa, expareja del doctor Aníbal Lotocki y denunciante junto a Silvina Luna en la causa por mala praxis, estalló de furia y llanto anoche frente a la casa del médico en Olivos, a donde concurrió para reclamar justicia por la muerte de la ex Gran Hermano.

“¡Salí hijo de puta! ¿Cuántas víctimas más tiene que haber? ¿Qué más hay que esperar? Hijo de puta da la cara. Quiero que de la cara”, indicó abriéndose camino entre los cronistas televisivos para ir a golpear la puerta de la vivienda del médico situada en la calle Beiró.

“Se murió una persona joven, una víctima de este hijo de mil puta. Silvina era una mina que tenía futuro, que quería tener una familia, no me puedo ni imaginar cómo debe estar el hermano... Una buena persona”, indicó acongojada la modelo ante las cámaras de televisión.

Cabe recordar que Pamela Sosa no sólo fue pareja de Lotocki, entre 2006 y 2014, sino que también se convirtió en una víctima de sus procedimientos. Desde hace cinco años impulsa una denuncia que inició junto a Silvina Luna y el abogado Fernando Burlando.

“A mí me encontraron granulomas y tengo una diabetes. A mí me pasó, como a todas, que con los estudios me di cuenta de que lo que tenía adentro no es ni siquiera el metacril, sino un polímero mezclado con un aceite", contó la modelo en una oportunidad.

Vale remarcar que Lotocki también está acusado como el causante de la muerte de Mariano Caprarola y se espera que la Cámara Nacional de Casación Penal revise su condena de cuatro años de prisión y cinco de inhabilitación para ejercer la medicina.

Este año, durante una entrevista emitida por Telenoche en Canal Trece, Lotocki reconoció a viva voz que no se recibió nunca de cirujano plástico, lo que se erige en una contradicción por las operaciones que llevaba a cabo cotidianamente.



En el pasado mes de julio, la periodista Sandra Borghi había denunciado la supuesta nueva clínica de Aníbal Lotocki, ubicada en la esquina de Ugarte y Beiró, en el barrio de Olivos: “Lleva dos años en remodelación, aún no fue habilitada pero tiene movimiento de gente”.



"Los vecinos lo han visto circular por estas cuadras y entrar precisamente acá. Esta clínica intenta funcionar aunque todavía no la pudo habilitar como un centro de atención a sus pacientes”, agregó Borghi, quien precisó que el edificio posee un quirófano.