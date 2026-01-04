Este sábado se realizó la 6ª Marcha del Orgullo en Azul, en el centro de la provincia de Buenos Aires, con punto de encuentro en el Balneario Municipal. La jornada reunió a vecinos y organizaciones en una actividad dedicada a la visibilidad y la diversidad.

La movilización fue organizada por APOCA y contó con un recorrido que incluyó la avenida Bidegain, 25 de Mayo y el regreso a la Plaza Almirante Brown por calle Mendoza. Durante la jornada hubo discursos y actividades en un clima de encuentro comunitario.

Desde la organización señalaron que la marcha tuvo como eje el orgullo, la igualdad de derechos y la construcción de comunidad, en el marco de una nueva edición del evento que se realiza anualmente en la ciudad. La actividad se desarrolló sin inconvenientes.

