Un hombre armado tomó este lunes como rehén a una pasajera a bordo de una formación de la línea Tren Roca en el andén 2 de la estación Temperley.

Ads

El incidente comenzó a las 15:11 en el vagón 3210 y obligó a la evacuación inmediata de toda la unidad. Imágenes difundidas muestran al agresor sujetando del cuello a la mujer y apuntándole con un arma en un rincón del vagón.

Tras la intervención de efectivos de la Policía Federal Argentina (PFA) y la Policía de la Provincia de Buenos Aires, se logró liberar a la pasajera y detener al hombre armado.

Ads

𝐀𝐒𝐈́ 𝐅𝐔𝐄 𝐄𝐋 𝐎𝐏𝐄𝐑𝐀𝐓𝐈𝐕𝐎 𝐏𝐎𝐑 𝐋𝐀 𝐓𝐎𝐌𝐀 𝐃𝐄 𝐑𝐄𝐇𝐄́𝐍 𝐄𝐍 𝐄𝐋 𝐓𝐑𝐄𝐍 𝐑𝐎𝐂𝐀



𝐁𝐮𝐞𝐧𝐨𝐬 𝐀𝐢𝐫𝐞𝐬, 𝟕 𝐚𝐛𝐫𝐢𝐥 (𝐍𝐀) – Las cámaras de seguridad de Trenes Argentinos lograron captar el operativo completo durante la toma de rehén en el Tren Roca,… https://t.co/wAQns4MCrG pic.twitter.com/LMc1jI37SN — Noticias Argentinas (@NAagencia) April 7, 2026

“La policía logró evacuar a la pasajera que se encontraba retenida, el hombre se entregó y volvió a funcionar el servicio”, informaron desde Trenes Argentinos. Fuentes de la PFA precisaron que el hombre fue reducido y no presentaba lesiones visibles.

El operativo policial incluyó una tensa negociación y finalizó alrededor de las 16:20, cuando el agresor entregó el arma y quedó detenido. Momentos antes, tras la liberación de la mujer, el atacante se había atrincherado y amenazaba con detonar una granada. La Brigada de Explosivos de la PFA constató que el artefacto estaba desactivado y sin tren de ignición.

Ads

El servicio sufrió demoras y cancelaciones durante el incidente. Los ramales Alejandro Korn y Bosques (vía Temperley) estuvieron totalmente interrumpidos entre las 15:11 y las 16:20, mientras el personal de seguridad trabajaba para reducir al agresor.

El hombre fue identificado como Jorge Daniel Nicolini, de 50 años. En el operativo se incautaron un revólver calibre 22 y una granada FMK2 desactivada. Vestía un mameluco similar al de un trabajador ferroviario. Peritos de la PFA y de explosivos trabajaron en el lugar.

Tras la captura, los servicios se reanudaron de manera gradual y normal en todas las estaciones afectadas. La investigación continuará para determinar si existía algún vínculo entre la víctima y el agresor.