La visita del papa León XIV al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad bonaerense de Claypole, dejó una de las imágenes más conmovedoras de la jornada: Abel Pintos le cantó al Santo Padre acompañado por residentes de la institución.

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El artista bahiense interpretó “La Llave”, uno de los temas más reconocidos de su repertorio, junto al coro del establecimiento. La presentación se realizó en la capilla, poco después de la llegada del Pontífice, y combinó música, emoción y fe ante la mirada de los presentes.

🎶 Un momento histórico y emocionante en Claypole. El bahiense Abel Pintos cantó “La Llave” ante el papa León XIV, acompañado por el coro del Cottolengo Don Orione. Una presentación cargada de emoción durante la visita del Pontífice a la provincia de Buenos Aires. 📹 Mirá el video. Más información en https://t.co/yUUETW7OqG. — LaNoticia1.com (@lanoticia1) November 9, 2026

Pintos había preparado especialmente su participación durante las semanas previas, con ensayos junto a los integrantes del coro y encuentros con residentes y trabajadores del Cottolengo.

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“Yo soy un hombre de fe. Estuvimos acá pensando y entregándonos a todos los detalles; queremos dar lo mejor de nosotros”, había expresado el cantante antes del encuentro, al referirse a la emoción que le generaba la posibilidad de cantar frente a León XIV.

La actuación fue uno de los momentos destacados de la visita papal a Almirante Brown, donde el Pontífice recorrió las instalaciones y compartió un encuentro con las personas que viven en el establecimiento.

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El Pequeño Cottolengo Don Orione es una de las instituciones emblemáticas de la obra de San Luis Orione en Argentina y alberga a alrededor de 400 personas con discapacidad.

Para Abel Pintos, acostumbrado a presentarse ante miles de personas en escenarios de Argentina y el mundo, la jornada tuvo un significado diferente: cantar junto a los residentes del Cottolengo y frente al papa León XIV, en una visita histórica para la comunidad.