El papa León XIV llegó este lunes por la mañana al Pequeño Cottolengo Don Orione, en la localidad de Claypole, partido de Almirante Brown. El arribo se produjo cerca de las 8:50 y, a las 8:58, fue recibido por el gobernador bonaerense Axel Kicillof, el intendente de Almirante Brown, Mariano Cascallares, y parte del gabinete provincial.

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La llegada del Pontífice generó una importante movilización de vecinos, familias y comunidades religiosas que viajaron desde distintas localidades y provincias para participar del acontecimiento. Desde la noche del domingo, los alrededores de la institución se llenaron de banderas argentinas y papales, imágenes religiosas y carteles, en medio de cánticos y muestras de emoción.

El Cottolengo Don Orione, donde se desarrolla una tarea de asistencia y cuidado de más de 300 personas con discapacidad, es el escenario central del encuentro con el Pontífice.

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"Claypole": Por la visita del Papa León XIV al Cottolengo Don Orione https://t.co/I3kiKfs9dp — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) November 9, 2026

Un amplio operativo de seguridad en Zona Sur

La llegada del Papa estuvo acompañada por un importante despliegue de seguridad a lo largo del recorrido de la comitiva, con vallados, efectivos policiales, cadetes, patrulleros y motos distribuidos en distintos puntos de la región.

El trayecto comprendió sectores de Lomas de Zamora y Almirante Brown, con circulación por Camino Negro, avenida Juan XXIII, Camino de Cintura, el viaducto Papa Francisco y avenida Monteverde.

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En materia de tránsito, se dispusieron cortes sobre avenida Monteverde (Ruta Provincial 4), en el tramo comprendido entre la rotonda El Vapor y un sector posterior al puente de Claypole. También se establecieron desvíos para los vehículos que circulan en dirección a Burzaco y Quilmes.

🕊️🇦🇷 ASÍ FUE RECIBIDO EL PAPA LEÓN XIV POR AXEL KICILLOF EN EL COTTOLENGO DON ORIONE El gobernador bonaerense le obsequió un mate, entre otros presentes, durante la visita del pontífice a la institución de Claypole. León XIV también les entregó un regalo a Kicillof y a su esposa. — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) November 9, 2026

El operativo de la Provincia y la participación de Kicillof

El Gobierno bonaerense desplegó un dispositivo especial para acompañar las actividades del Pontífice en territorio provincial. El operativo contempla tareas de seguridad, asistencia sanitaria y organización para recibir a miles de fieles tanto en Claypole como en Luján.

El gobernador Axel Kicillof presentó el esquema junto al ministro de Seguridad, Javier Alonso, y autoridades eclesiásticas y municipales. Según informó la Provincia, el dispositivo incluye 12.000 efectivos policiales, más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias, ocho unidades sanitarias móviles, 12 puestos médicos de mayor complejidad y ocho hospitales de referencia, entre otros recursos.

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También se dispusieron más de 10.000 voluntarios para colaborar con la organización y asistencia de los peregrinos.

Durante la presentación, Kicillof expresó el orgullo y la emoción de la Provincia por recibir al Papa y sostuvo que la mejor manera de acompañar su visita es escuchar su mensaje y convertir sus palabras en acciones concretas. También destacó la importancia de sus llamados a la solidaridad y a enfrentar la injusticia y la indiferencia.

Foto: El Diario Sur

Miles de fieles participaron de la vigilia

La expectativa comenzó a crecer durante la tarde del domingo, cuando los primeros grupos de fieles se instalaron en las inmediaciones del Cottolengo. Según consignó El Diario Sur, durante la noche continuó la llegada de micros con personas provenientes de distintas localidades del país.

Para organizar la concentración, se dispusieron sectores delimitados y corralitos a lo largo de parte del recorrido. En algunos casos, los espacios fueron asignados mediante inscripciones previas en parroquias de la zona.

Además, el Parque Don Orione fue acondicionado para recibir a quienes quieran acompañar la visita. Allí se instaló una pantalla gigante de 12 por 7 metros para transmitir el paso del Papa en el papamóvil, las actividades en el Cottolengo y la misa prevista en el Monumento a los Españoles, en la Ciudad de Buenos Aires.

El espacio también cuenta con baños químicos y un dispositivo de asistencia sanitaria integrado por personal médico y de enfermería, con participación de hospitales de la zona.

Otra alternativa para seguir la jornada es la denominada Posta del Encuentro Papal, ubicada en el Parque Don Orione, sobre avenida Eva Perón, frente a los tanques.

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La próxima parada del Papa en la provincia: Luján

La agenda del Sumo Pontífice en territorio bonaerense continuará el miércoles 11 de noviembre, cuando encabezará una misa multitudinaria frente a la Basílica de Nuestra Señora de Luján.

La celebración está prevista para las 10 en la Plaza Belgrano, frente al santuario, y se espera una importante convocatoria de fieles de distintos puntos del país.

Para esa jornada, el Gobierno de Axel Kicillof también prepara un amplio operativo de seguridad y asistencia sanitaria. La Provincia trabaja en la organización de los accesos, la atención de los peregrinos y los servicios necesarios para acompañar la concentración.

El Gobernador convocó además a los 135 intendentes bonaerenses a participar de la celebración religiosa, en una convocatoria que busca reunir a representantes de todos los municipios de la provincia.

La misa en Luján será una de las actividades centrales de León XIV en la Argentina. Luego está prevista la ceremonia de despedida en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza, antes de su partida hacia Lima, Perú.