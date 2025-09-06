El intendente de Villa Gesell, Gustavo Barrera, vivió hoy un momento incómodo frente a Silvana Perhauc, madre de Nahuel Stefanic, quien perdió la vida en el derrumbe del Dubrovnik hace casi un año. El hecho ocurrió frente al municipio geselino, cuando la madre le pidió explicaciones sobre la tragedia.

Según se observa en video publicado por el medio local Sector Informativo , Barrera no supo cómo responder y optó por resguardarse ingresando a un comercio cercano, mientras los presentes registraban la situación con sus celulares. La interacción fue breve, pero dejó en evidencia la tensión entre la familia de la víctima y el jefe comunal, que se retiró del lugar.

El 29 de octubre de 2024, el trágico derrumbe dejó un saldo de ocho personas fallecidas. El edificio de diez pisos colapsó durante la madrugada, atrapando a huéspedes y trabajadores que se encontraban en el lugar. Una mujer de 79 años, María Josefa Bonazza, fue la única sobreviviente, aunque poco después falleció.

Además de Nahuel de 25 años, las otras fueron: Federico Ciocchini (84 años); María Rosa Stefanic (52 años), tía de Nahuel y exdueña del hotel; Fabián Javier Gutiérrez (54 años), carpintero; Mariano Raúl Troiano (47 años), plomero; Matías Alberto Chaspman (28 años), plomero; Ezequiel Matu (38 años), plomero; y Dana Desimone (28 años), pareja de Nahuel Stefanic.

El colapso se atribuyó a obras de ampliación no autorizadas por el municipio, realizadas sin las correspondientes habilitaciones. En relación con el caso, se detuvo a varios implicados, incluyendo a un arquitecto y un contratista, quienes enfrentan cargos por estrago doloso agravado.

