Gobernado durante toda su existencia por el peronismo, José C. Paz es uno de los distritos más pobres de la Provincia. En ese marco, Sandra Becerra, concejal por el Frente de Izquierda Partido Obrero, opinó sobre el aumento de precios en el transporte público y advirtió sobre la delicada situación en su municipio: “El tarifazo del 40% en el pasaje de colectivos y trenes es un duro golpe contra el empobrecido conurbano”.

En declaraciones a LaNoticia1.com, Becerra señaló: “Los vecinos de José C. Paz nos movemos en el transporte público para ir y venir de trabajar o para llevar a los chicos a estudiar. Las madres tienen que viajar de un barrio a otro porque las vacantes de las escuelas no alcanzan. Muchos trabajadores se trasladan en colectivo a sus lugares de trabajo que mayormente son fuera del distrito ya que aquí no hay trabajo".

“Si todo aumenta menos nuestros ingresos, la vida se hace cada vez más difícil. La situación no se aguanta más. Los tarifazos se suman a la inflación y a la devaluación del peso. En José C Paz más de la mitad de la población se encuentra por debajo de la línea de pobreza, con sueldos que no alcanzan a cubrir la canasta básica, y en muchos casos ni siquiera llegan a la línea de indigencia", reprochó la edil.

Ante nuestros micrófonos, Becerra sostuvo que "a los políticos como al Intendente Mario Ishii el tarifazo no los afecta”. “Ellos no andan en tren y colectivo, andan en sus coches lujosos manejados por choferes privados”, apuntó. Por último, aseguró que “el gobierno no quiere tocar los intereses de las empresas por eso el ajuste recae siempre sobre los de abajo”. Y llamó a impulsar “un plan de lucha y un paro para enfrentar el ajuste”.

Otro que cuestionó el aumento del 40% del boleto de los colectivos y trenes fue el presidente del bloque de Juntos en José C. Paz, Alexis Livora. “Esto es un golpe más al bolsillo de la gente de nuestro municipio”, señaló a LaNoticia1.com. El edil remarcó que “José C. Paz tiene una sola industria” y que por eso “la mayoría de la gente que vive acá trabaja fuera del municipio usando a diario el transporte público”.

En ese contexto, el contador público aseguró que la suba del pasaje afecta de manera considerable a la población de ese distrito. “La estación de José C. Paz es una de las más concurridas del AMBA y una de las que más boletos vende en el conurbano bonaerense. Medidas como esta, sin dudas, son otro golpe al poder adquisitivo del laburante que vive en esta ciudad”, concluyó Livora al ser consultado por este medio.