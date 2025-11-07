Un operativo antidroga encabezado por la División Unidad Operativa Federal Tres de Febrero terminó con cinco detenidos en el partido de José C. Paz, luego de descubrir el funcionamiento de un búnker de venta de estupefacientes. La irrupción policial fue registrada desde el aire por un dron, que permitió identificar los movimientos de los “soldaditos” y las posibles rutas de escape.

El procedimiento se realizó el sábado en una vivienda del barrio El Ceibo, donde los delincuentes habían tomado una casa para montar un punto de venta. El búnker operaba desde el contrafrente del domicilio, con salida al arroyo Zinny, lo que les daba una vía rápida de fuga.

De acuerdo a lo que publicó el medio zonal SMnoticias, durante el allanamiento, los efectivos secuestraron 453 envoltorios de marihuana —equivalentes a más de un kilo—, una bolsa con dosis de cocaína y una ametralladora marca Uzi con dos cargadores completos.

Entre los cinco aprehendidos se encontraban los denominados “soldaditos”, jóvenes encargados de alertar a los vendedores ante la presencia policial. Las autoridades señalaron que se trataba de uno de los búnkers más activos y estructurados de la zona, identificado tras varios meses de seguimiento e investigación.

