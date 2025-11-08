La pequeña localidad de Fontezuela, en el partido de Pergamino, vivió este viernes una jornada cargada de emoción con el regreso de Catalina Maglio, la nena de 10 años que sufrió graves heridas en la explosión ocurrida durante la feria de ciencias del Instituto Comercial Rancagua.

Tras casi un mes internada en el Hospital Garrahan, Catalina volvió a su pueblo entre aplausos, banderas y lágrimas. Fue recibida por sus compañeros de la Escuela Primaria N°59 y por toda la comunidad, que siguió con angustia su evolución desde el trágico accidente del 9 de octubre.

“Nunca creímos que íbamos a venir tan rápido de vuelta al pueblo”, expresó emocionado su padre, Javier Maglio, en diálogo con La Opinión OnLine. Junto a su esposa, Ángeles del Valle, agradecieron el cariño recibido y destacaron la fortaleza de su hija: “Queríamos llegar lo antes posible porque ella quería volver al pueblo, a su pueblo”.

El accidente ocurrió durante una presentación escolar en la que una alumna encendió una mezcla química para simular la erupción de un volcán. La reacción se descontroló y provocó una explosión que lanzó fragmentos incandescentes, impactando en el rostro de Catalina, quien presenciaba la actividad como parte del público.

La gravedad de las lesiones obligó a trasladarla de urgencia al Hospital de Pediatría “Prof. Dr. Juan P. Garrahan”, donde permaneció internada bajo cuidados intensivos. “Catalina llegó muy grave, pero los médicos actuaron rapidísimo. Su recuperación fue impresionante”, relató su madre, que aún se emociona al recordar los días de incertidumbre.

Aunque ya recibió el alta médica, la nena continuará con seguimiento ambulatorio en Buenos Aires y deberá someterse a nuevas cirugías reconstructivas. A pesar de todo, su familia se mostró optimista: “La fuerza de ella nos da fuerza a nosotros. Es increíble cómo se levanta todos los días con una sonrisa”, cerró Javier.

Fontezuela es una pequeña localidad del partido de Pergamino, en la provincia de Buenos Aires, ubicada a 11 kilómetros de la ciudad cabecera, sobre la Ruta Nacional N°8. Tiene alrededor de 365 habitantes y su nombre proviene de un antiguo curso de agua de la zona.