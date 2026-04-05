Más de 25 mil personas se dieron cita el 3 y 4 de abril en el Anfiteatro Municipal Pedro Carossi para disfrutar de Rock en Baradero, en lo que fue una edición histórica con tres escenarios, más de 30 bandas y público de todas las edades. Desde clásicos como Las Pelotas, Kapanga, Rata Blanca y Babasónicos, hasta propuestas emergentes como Kill Flora y Terapia, el festival reafirmó su lugar como cita obligada del rock nacional.

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El primer día arrancó con calor y humedad que se hicieron sentir entre los asistentes, aunque la lluvia llegó tarde y no impidió que La Delio Valdez cerrara la jornada a pura fiesta. En el escenario Pogo, Do Neurona y Camionero calentaron al público, mientras que La Vela Puerca, Kapanga y Guasones desplegaron su repertorio de clásicos con la energía característica que hace de Baradero una experiencia única. Germán Daffunchio, líder de Las Pelotas, lanzó un mensaje político durante su show: “¡Basta de vender Argentina! Conozcan el país antes de votar la Ley de Glaciares”, que fue recibido con cánticos de apoyo del público.

"Quisiera decirle a los politicos Argentinos que conozcan Argentina, que recorran los glaciares antes de votar la #LeydeGlaciares , NO PUEDEN VOTAR ALGO QUE NO CONOCEN"



BASTA DE VENDER ARGENTINA!!!



GERMÁN DAFFUNCHIO#LasPelotas #RockNacional #Argentinanosevende pic.twitter.com/8DhrwmJvhv — La Argentinidad al palo🇦🇷 (@Argentinizando2) April 4, 2026

En paralelo, los escenarios Ritual y Del Parque ofrecieron variedad para todos los gustos: Eruca Sativa brilló con su potencia, Turf y El Plan de la Mariposa encendieron al público, y bandas emergentes como THM Band, Seda Carmín y Boiler mostraron la vitalidad de la nueva generación de rockeros. Los vecinos del barrio pudieron seguir parte del festival desde sus ventanas, mientras que dentro del predio, la organización municipal garantizó seguridad, limpieza y accesos fluidos, consolidando la experiencia para todos.

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El segundo día, con clima más fresco, comenzó con Florian en Pogo y siguió con Marilina Bertoldi, Rata Blanca, Babasónicos y Peces Raros, quienes hicieron vibrar a los asistentes. El escenario Ritual recibió a Catupecu Machu, El Kuelgue y El Mató a un Policía Motorizado, mientras que Del Parque contó con Los Pericos, Los Tabaleros y Kill Flora, ofreciendo una diversidad que permitió que padres, hijos y fans de distintas generaciones compartieran la música.

La jornada incluyó momentos memorables: el homenaje a Mercedes Sosa por la Compañía de Bombos Renacer de Baradero, la interacción de los artistas con los fans y la presencia de perros y familias recorriendo los stands gastronómicos y de merchandising. La organización del municipio trabajó para que todo funcionara a la perfección, desde la seguridad hasta la logística de entradas y accesos, mientras que los vecinos observaron con curiosidad y disfrute la actividad que transformó el centro de Baradero en una verdadera república del rock.

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Con entradas agotadas y un público intergeneracional que celebró la pasión por la música, Rock en Baradero 2026 cerró dos días intensos, demostrando que la ciudad bonaerense se mantiene como epicentro del rock nacional y un punto de encuentro único para artistas y fans.