Un mes después de aquel lanzamiento con un cartel que decía “Kirchnerismo nunca más”, La Libertad Avanza (LLA) sufrió una derrota en Villa Celina, la localidad de La Matanza donde el presidente Javier Milei había arrancado la campaña electoral bonaerense. El barrio, conocido como La Pequeña Cochabamba por la gran comunidad de ciudadanos bolivianos y descendientes de bolivianos, se inclinó por el peronismo.

Según el conteo provisorio, Fuerza Patria obtuvo el 42,68% de los votos (4.299 sufragios), mientras que LLA llegó al 37,34% (3.761 votos). En tercer lugar, lejos, quedó el Frente de Izquierda con el 7,84% (790 votos). En las siete escuelas del barrio, el peronismo se impuso en todas las mesas.

La foto de campaña se había tomado en “la canchita de Antofagasta”, en la esquina de Antofagasta y Calle N°2. Allí posaron Milei y referentes libertarios como Sebastián Pareja, presidente de LLA en la Provincia; la ministra de Seguridad Patricia Bullrich; el intendente de Tres de Febrero Diego Valenzuela; y la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El resultado ratificó el perfil peronista de La Matanza, el municipio más poblado del país, con más de 1,2 millones de electores. Con el 97,46% escrutado, Fuerza Patria alcanzó el 53,27% (359.069 votos), liderada por el intendente Fernando Espinoza, que fue candidato testimonial a concejal. La lista de LLA, encabezada por la exfuncionaria Leila Gianni, quedó segunda con el 28,69% (192.962 votos).

Aunque Milei intentó consolidar a su espacio en el corazón del conurbano, el electorado local volvió a respaldar a Espinoza y al peronismo. La Libertad Avanza apenas logró imponerse en Ramos Mejía y en un sector de Ciudad Evita, pero Villa Celina, donde arrancó la campaña, le dio la espalda.

