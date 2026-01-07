Una persona que cayó de una escalera en un domicilio de la avenida Costanera, en la localidad balnearia de Dunamar (Claromecó), debió ser asistida este martes por el cuerpo de guardavidas, que acudió rápidamente tras un llamado de auxilio.

Según informó Radio Comunidad Claromecó, el paciente presentaba laceraciones, golpes y hemorragias, por lo que los guardavidas realizaron la atención primaria en el lugar, brindando los primeros auxilios hasta la llegada de la ambulancia.

Luego de la asistencia inicial, la persona fue trasladada al Centro de Salud de la localidad para una mejor evaluación médica. El hecho volvió a poner en valor el rol clave de los guardavidas fuera del agua en situaciones de emergencia en la costa bonaerense.

