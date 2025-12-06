Lorena Raggio, de la agrupación vecinalista Baradero 400 años, fue designada como la nueva autoridad del poder legislativo local a partir del 10 de diciembre.

Fue con los votos de Marcelo Daubian y los concejales de Hechos, más La Libertad Avanza; con los que la médica obtuvo los números para ser elegida. Raggio pertenece al espacio que conduce Juan Ramos.

Mientras que Romina Fernández (La Libertad Avanza) fue votada como Vicepresidenta primera y Marcelo Daubian (Hechos) vicepresidente segundo. También Daubian logró que uno de sus asesores, Gabriel Barbich, sea el nuevo Secretario Legislativo, informó Tu Radio Baradero 105.7.

Protesta

El concejal de Baradero 400 años, Juan Ramos, tuvo una causa abierta por violar a una menor de edad y fue sobreseído por prescripción.

Ramos, exfuncionario del intendente Esteban “Tito” Sanzio (Unión por la Patria) ganó las elecciones del 7 de septiembre.

Organizaciones feministas y familiares de la víctima que lo denunció, apoyados de funcionarias actuales, protestaron en la jura contra su asunción. Este llegó a pedir una restricción perimetral para las funcionarias.