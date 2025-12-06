El Concejo Deliberante de Lomas de Zamora tomó juramento este viernes a los doce concejales electos en los comicios del 7 de septiembre y definió la nueva conducción del cuerpo, en una sesión preparatoria que contó con la presencia del intendente Federico Otermín y del referente libertario Sebastián Pareja.

Ads

Ocho de los doce ediles asumieron por Fuerza Patria y cuatro por La Libertad Avanza. Por el oficialismo juraron Sol Tischik, Lucas Modarelli, Graciela Chávez, Juan María Viñales, Roxana Clemente, Osvaldo Deglaue, Paula Montenegro y Gabriel Tomas. En representación de LLA hicieron lo propio Martín Urquiza, Cecilia Gómez, Roberto Barrera y María Elizabeth Barboza.

Minutos después de asumir, Tischik y Modarelli pidieron licencia para continuar en funciones dentro del Ejecutivo municipal. En su lugar ingresaron Noemí Di Gianni y Víctor Duarte. Con estos cambios, el peronismo quedó con una mayoría de 14 bancas, mientras que La Libertad Avanza contará con ocho representantes. Además, Alejandro Trotta (UCR) y Juan Manuel Mércuri (PRO) integrarán monobloques.

Ads

En cuanto a las autoridades del cuerpo, los concejales ratificaron a Diego Cordera, de Unión por la Patria, como presidente del HCD. La vicepresidencia primera quedó para Graciela Chávez (FP), la vicepresidencia segunda para Andrea Martín (LLA) y Carlos Vaccaro continuará como secretario legislativo, según informó El Termómetro Web.

La sesión tuvo un fuerte marco político, con la participación de funcionarios municipales y provinciales. Entre ellos, la ministra de Ambiente bonaerense Daniela Vilar; los legisladores Adrián Santarelli y María Eva Limone; la diputada nacional Marita Velázquez; y el presidente de LLA en la Provincia y diputado nacional, Sebastián Pareja.

Ads