La icónica marca Atalaya, emblema de la Ruta 2 y originaria de Chascomús, inauguró su primer Parador en Tandil. El flamante local abrió sus puertas en las instalaciones de Pico Deportes, sobre la Colectora Sur J. C. Pugliese 2256, y combina el clásico espíritu rutero con un diseño moderno.

Ads

Puede interesarte

El desembarco en la ciudad serrana se concretó bajo el sistema de franquicias, una estrategia que ha permitido a la empresa crecer sostenidamente en distintos puntos del país. El nuevo local es gestionado por el empresario tandilense Facundo Tapia, quien trabajó junto al equipo de Atalaya durante varios meses para adaptar el proyecto a las características de la región.

Durante la inauguración, el vicepresidente de Atalaya, Juan Ignacio Castoldi, representante de la tercera generación de la familia fundadora, destacó la importancia de este nuevo paso:

Ads

“Llevamos 80 años y siempre fue Ruta, Medialunas y Playa. Ahora podemos decir con orgullo que también es Ruta, Medialunas y Sierra. Nos estaba faltando este destino. Estoy muy contento con el desarrollo y la estética. Esta ciudad es hermosa, siempre he venido a vacacionar y está creciendo muchísimo”, afirmó.

Castoldi subrayó la ubicación estratégica del parador sobre la Ruta 226, que permite mantener la esencia de la marca: “Nosotros nacimos en la ruta, nos sentimos cómodos con este escenario, podemos encontrarnos con el viajero o con el vecino que quiera disfrutar de estas instalaciones.”

Ads

El nuevo Parador Atalaya ofrece sus reconocidas medialunas, café y productos de panadería artesanal.