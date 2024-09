Un colectivero fue brutalmente agredido en el partido bonaerense de José C. Paz en la noche del lunes, cuando delincuentes lo atacaron con un machete, cortándole varios dedos de una mano. El incidente ocurrió mientras el trabajador realizaba el último recorrido del día en una unidad de la empresa Expreso Parque El Lucero. Como consecuencia del violento asalto, los conductores de las líneas 749, 449 y 391 decidieron iniciar un paro en señal de protesta.

El hecho sucedió poco antes de la medianoche del lunes, cuando Jonatan Madueño, el chofer agredido, se encontraba finalizando su jornada laboral. Según los relatos de sus compañeros, Madueño no tenía programado realizar ese recorrido, pero por una coincidencia del destino debió cubrirlo. Mientras transitaba por un sector de José C. Paz, tres delincuentes se interpusieron en su camino. Al frenar el colectivo para no atropellarlos, los agresores subieron al vehículo y lo atacaron con brutalidad.

Brutal agresión a un chofer de la línea de colectivos 391/449 en José C. Paz: le pegaron y le cortaron un dedo https://t.co/1wzTjFW4tw pic.twitter.com/sqtWUg1Cbv — TN - Todo Noticias (@todonoticias) September 24, 2024

Los asaltantes, armados con un machete y un cuchillo, le robaron sus pertenencias y lo golpearon ferozmente, dejándole el ojo y la nariz gravemente dañados. Además, le cortaron varios dedos de una mano. Uno de sus compañeros, que lo acompañó durante la madrugada tras el ataque, relató: “No le dieron tiempo a resistirse. Le pegaron y después le cortaron los dedos con el machete”.

Un chofer de colectivo fue víctima de un violento robo en José C. Paz: los ladrones lo golpearon y le cortaron dos dedos. Ocurrió sobre un interno del línea 391/449 y los trabajadores de la compañía lanzaron un paro para reclamar mayores medidas de seguridad vía @CharlieGonza07 pic.twitter.com/mD9hq3Ldqq — Solo Tránsito↗ (@solotransito) September 24, 2024

Tras conocerse la noticia, los compañeros de Madueño decidieron parar las actividades como señal de protesta y para exigir mayor seguridad. “No se puede poner precio a la vida”, señalaron. Si bien la medida no cuenta con el respaldo gremial, los choferes de las líneas afectadas (749, 449 y 391) se mantienen firmes en su decisión de no retomar el servicio hasta que haya garantías de seguridad.

Uno de los delegados de la empresa Expreso Parque El Lucero, visiblemente afectado, habló con el canal TN: “Estamos todos muy preocupados, mal, porque nunca pasó algo tan grave en nuestra empresa. Sabemos que trabajamos en barrios muy delicados, pero esto es demasiado. Nuestro compañero perdió los dedos, y mientras él no puede recuperarlos, los delincuentes quizá se suben al mismo colectivo mañana”. También detalló que la víctima presionó el botón antipánico apenas divisó a los delincuentes, pero la policía tardó dos horas en llegar al lugar del hecho.