La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires anunció un paro y una movilización en defensa de la Base Aeronaval de Punta Indio, ante el proyecto de degradar el lugar a Estación aeronaval así como reducir su personal.

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La medida se llevará adelante este jueves 10 de septiembre y tendrá como destino el Edificio Libertad de la Armada Argentina, en la Ciudad de Buenos Aires.

La decisión fue definida durante un encuentro de trabajadores realizado en Verónica, donde se analizó la situación de la base y se plantearon acciones para evitar su cierre.

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Desde ATE señalaron que la Base Aeronaval de Punta Indio cuenta con más de 100 años de historia y destacaron su vínculo con la actividad económica de la región.

En ese sentido, el secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, sostuvo que el establecimiento forma parte de la historia de Verónica y Punta Indio. Según expresó, el gremio busca reivindicar la movilización de los vecinos de la localidad cuando se conocieron las versiones sobre un posible cierre de la base. “Cuando se enteró que querían cerrar la base salió a la calle”, afirmó el dirigente.

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El titular de ATE bonaerense también señaló que la defensa de la Base Aeronaval de Punta Indio fue establecida como una de las prioridades del plan de lucha del sindicato. La movilización tendrá como objetivo reclamar al Gobierno nacional que revea las decisiones vinculadas al establecimiento.

Por su parte, Dabel Roblin, trabajador de la base, secretario general de la Seccional Verónica-Punta Indio y director de Asuntos Nacionales de ATE bonaerense, sostuvo que la situación no debe ser considerada únicamente desde la perspectiva laboral. “Lo pensamos parados en la defensa de la soberanía, lo pensamos como un derecho adquirido de todo el pueblo argentino”, afirmó Roblin. Además, remarcó que, desde la mirada de los trabajadores, la base pertenece al conjunto de la sociedad y llamó a defenderla de manera colectiva.

“Nos sentimos abrazados por el pueblo de Verónica, sabemos que no estamos solos. La base no se va a cerrar nunca, porque nosotros no vamos a dejar que se cierre”, enfatizó.