ATE avanza con un paro nacional contra la Reforma Laboral de Milei
“No tenemos que esperar letra chica para saber que nos quieren perjudicar”, dijo el secretario general del gremio estatal Rodolfo Aguiar. La medida de fuerza será el próximo 19 de noviembre.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional para el próximo 19 de noviembre y una movilización a la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.
Además, reclamarán por la reapertura inmediata de paritarias.
El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo y apuntó: "Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma". El dirigente también advirtió que la "administración pública entró en emergencia salarial".
Milei pretende avanzar con la Reforma Laboral y otras iniciativas en el marco de sus “reformas de segunda generación”, que significan más motosierra, envalentonado por el triunfo electoral del 26 de octubre.
