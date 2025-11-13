La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) lanzó un paro nacional para el próximo 19 de noviembre y una movilización a la Secretaría de Trabajo en rechazo a la reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei.

Además, reclamarán por la reapertura inmediata de paritarias.

El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, cuestionó el proyecto del Poder Ejecutivo y apuntó: "Los trabajadores no tenemos que esperar a conocer ninguna letra chica para saber que nos quieren joder. Tenemos que empezar a enfrentar ya en la calle a esta reforma". El dirigente también advirtió que la "administración pública entró en emergencia salarial".

Milei pretende avanzar con la Reforma Laboral y otras iniciativas en el marco de sus “reformas de segunda generación”, que significan más motosierra, envalentonado por el triunfo electoral del 26 de octubre.

