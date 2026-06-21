La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) de la provincia de Buenos Aires presentó el viernes 19 de junio una solicitud formal ante el Ministerio de Trabajo bonaerense para exigir la urgente reapertura de las negociaciones paritarias de las y los trabajadores estatales.

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El pedido fue ingresado ante la Dirección Provincial de Negociaciones Colectivas y apunta a que se convoque nuevamente a la mesa de discusión salarial, además de reclamar el cumplimiento de los acuerdos alcanzados en instancias previas de negociación colectiva.

El sindicato fundamentó la solicitud en el impacto de la situación económica sobre el poder adquisitivo de las y los trabajadores estatales.

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“La presente solicitud se fundamenta en la compleja situación económica que atraviesan nuestros compañeros y compañeras, la cual afecta de manera significativa su poder adquisitivo”, señala el documento presentado por ATE, que agrega que es “indispensable avanzar en una actualización salarial que permita preservar los ingresos de los trabajadores frente al incremento sostenido del costo de vida”.

En ese contexto, el secretario general de ATE Buenos Aires, Claudio Arévalo, sostuvo que existe un fuerte malestar en el sector estatal ante la falta de respuestas.

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“Hay mucho malestar en las y los estatales que están esperando una respuesta para poder recuperar el poder adquisitivo de sus salarios”, señaló. Y agregó: “La situación de emergencia se agudiza debido al fuerte aumento de tarifas y servicios básicos. Por eso estamos pidiendo que nos convoquen de manera urgente”.

Además del reclamo por la reapertura de paritarias, el gremio incorporó otros puntos vinculados a la agenda laboral provincial, entre ellos los pases a planta permanente, la derogación de la resolución 293 en educación, la continuidad de la discusión del convenio colectivo de trabajo y la convocatoria a mesas técnicas sectoriales.

“También estamos esperando una respuesta en relación a los pases a planta permanente, la derogación de la resolución 293 en educación, continuar discutiendo el convenio colectivo de trabajo y la convocatoria a mesas técnicas para discutir mejoras sectoriales”, expresó Arévalo.

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El pedido fue presentado ante el Ministerio de Trabajo de la provincia de Buenos Aires (Ministerio de Trabajo de la Provincia de Buenos Aires) en un contexto de tensión salarial creciente entre los gremios estatales y el Gobierno bonaerense.