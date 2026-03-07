La seccional bonaerense de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro para el lunes 9 de marzo, una medida que podría afectar el normal funcionamiento de las escuelas públicas en la Provincia de Buenos Aires, debido a la adhesión del personal auxiliar de educación.

La protesta incluye a porteros, personal de limpieza y otros trabajadores auxiliares, cuya ausencia suele impactar en la apertura y funcionamiento de los establecimientos educativos. Por ese motivo, se prevé que muchas escuelas no puedan dictar clases con normalidad.

Desde el gremio explicaron que la medida se enmarca en las jornadas de lucha posteriores al Día Internacional de la Mujer Trabajadora, con el objetivo de visibilizar distintos reclamos laborales y sociales.

Según informaron, la convocatoria también incluye movilizaciones en distintas ciudades, con una concentración central prevista a las 16:30 en la intersección de Salta y Avenida de Mayo, además de marchas en La Plata y en la Ciudad de Buenos Aires.

Desde ATE señalaron que el paro busca “unir las luchas y salir a las calles contra las reformas esclavistas” impulsadas por el gobierno del presidente Javier Milei.

La decisión generó polémica en distintos sectores de la comunidad educativa, ya que la medida podría interrumpir el dictado de clases en numerosas escuelas públicas apenas días después del inicio del ciclo lectivo.

Desde el sindicato sostienen que la protesta apunta a defender derechos laborales y fortalecer la organización colectiva. En este contexto, se espera que cada escuela informe durante el fin de semana si podrá abrir sus puertas el lunes, dependiendo de la cantidad de auxiliares que adhieran al paro.

