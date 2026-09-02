Trabajadores nucleados en ATE paralizarán 27 aeropuertos durante 48 horas, en una medida que incluirá movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: De 9.00 a 12.00 y de 18.00 a 21.00. Según se informó, durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.

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Se prevén demoras extensas y cancelaciones masivas de vuelos.

El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal.

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“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.

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