ATE llamó a un paro por 48 horas en 27 aeropuertos del país
La medida de fuerza será este jueves y viernes, e involucra a los empleados de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Reclaman mejoras salariales.
Trabajadores nucleados en ATE paralizarán 27 aeropuertos durante 48 horas, en una medida que incluirá movilizaciones y asambleas en dos franjas horarias diarias: De 9.00 a 12.00 y de 18.00 a 21.00. Según se informó, durante esos períodos, únicamente quedarán garantizados los vuelos sanitarios, humanitarios, de traslado de órganos y oficiales.
Se prevén demoras extensas y cancelaciones masivas de vuelos.
El alcance de la protesta abarca los principales nodos del sistema aéreo nacional, entre ellos el Aeropuerto Internacional de Ezeiza y el Aeroparque Jorge Newbery, aunque la medida fue planteada con carácter federal.
“Los salarios se encuentran absolutamente deteriorados y no se corresponden con las altas responsabilidades que se ejercen en el sector. Además, todos los días las condiciones laborales empeoran”, dijo Rodolfo Aguiar, Secretario General de ATE Nacional.
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