ATE pasó para la semana que viene el paro en aeropuertos previsto para este lunes
El gremio que representa a los trabajadores de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) lanzó una medida de fuerza para el próximo lunes 9 de febrero que afectará a los servicios de control terrestre, bomberos, sanidad, inspectores y administrativos en más de 27 aeropuertos del país.Denuncian el no pago de salarios e incumplimiento paritario.
ATE iba a realizar un paro este lunes en todos los aeropuertos del país, pero fue postergado tras la advertencia de sus equipos legales sobre la necesidad de cumplir con la ley de esencialidad.
La normativa exige un preaviso mínimo de cinco días para este tipo de servicios, y por tal motivo se trasladó la fecha del cese de actividades una semana.
No obstante, a pesar de la prórroga de la medida principal, el sindicato mantiene un estado de asamblea permanente en las distintas terminales, una situación que ya comenzó a generar retrasos y complicaciones en la programación de los vuelos domésticos e internacionales.
Desde ATE ANAC denunciaron que el Gobierno de Javier Milei atrasó el pago de salarios e incumplió con el incremento salarial que había sido acordado con el sindicato.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión