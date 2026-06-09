El Municipio de Lomas de Zamora anunció que quedó sincronizado el reloj interno de los semáforos para concretar la onda verde en la avenida Hipólito Yrigoyen.

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El sistema estará habilitado desde la calle Cabildo, en Turdera, hasta avenida Uriarte, en Banfield.

Esta mejora es clave en un acceso fundamental no sólo porque conecta Lomas de Zamora con otros distritos vecinos como Almirante Brown, Esteban Echeverría y Lanús con la Ciudad de Buenos Aires.

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A través de esta medida, buscan mejorar la fluidez del tránsito, menos contaminación ambiental y sonora y más seguridad vial. Los vehículos que circulan a 60 km/h, que es la velocidad máxima permitida en la avenida, pueden avanzar de forma continua.

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