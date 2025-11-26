La Dirección de Vialidad de la provincia de Buenos Aires, dependiente del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, informó que se efectuarán desvíos en la Ruta Provincial Nº 11, en el marco de la obra que la transformará en Autovía, entre Villa Gesell y Mar Chiquita.

Ads

El desvío se producirá desde el 27 de noviembre e iniciará a la altura del kilómetro 481, donde el tránsito que circule con sentido a Villa Gesell será redirigido hacia una mano única a lo largo de 1200 metros, lugar en el que se retomará la normal circulación.

Según se informó, el propósito de redireccionar el tránsito en cercanías a las áreas de trabajo es preservar la fluidez vehicular, reducir el impacto sobre la circulación local y garantizar condiciones seguras de trabajo y tránsito en el área de intervención.

Ads

En ese sentido, desde Vialidad recomendaron a los usuarios respetar las velocidades permitidas en el sector de obra, atendiendo a la cartelería ubicada en el lugar.

Ads